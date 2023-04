Thiago Motta in pole per il dopo Inzaghi: jolly in ‘regalo’

I risultati dell’Inter da qui alla fine della stagione potrebbero determinare anche il futuro di Simone Inzaghi, che sembra sempre più lontano. Occhio a Motta

La stagione dell’Inter è stata piuttosto altalenante ed incostante finora, in particolare in Serie A, lì dove i passi falsi sono stati decisamente troppi. La distanza dalla vetta è un chiaro esempio di come qualcosa non sia andato per il verso giusto.

Tra i più criticati inevitabilmente Simone Inzaghi, che è al centro delle polemiche per le problematiche riscontrate in campionato dai nerazzurri, terzi, impelagati nella lotta per la Champions e a distanza siderale dallo scudetto che sarebbe dovuto essere l’obiettivo per cui provare a lottare. Nelle coppe i risultati sono stati molto più incoraggianti, con le semifinali di Coppa Italia e i quarti di Champions tutti da giocare rispettivamente contro Juventus e Benfica. Al netto di tutto a fine annata andrà presa una decisione proprio sul futuro della panchina meneghina, con Inzaghi in una posizione parecchi scomoda. La pausa per le nazionali è anche servita alla società per iniziare a raccogliere le idee e fare valutazioni, che andranno completate con gli esiti della stagione attualmente in corso considerando tutti i fronti. Al termine di questa annata avrà un altro anno di contratto l’allenatore meneghino, ma molto dipenderà dagli obiettivi centrati. Per questo da qualche tempo aleggiano intorno all’Inter già alcuni nomi per la panchina, tra cui quello di Thiago Motta.

Calciomercato Inter, Posch con Thiago Motta: idea per il dopo Inzaghi

Arrivare tra le prime quattro è obiettivo minimo sindacale per l’Inter, che non può concedersi il lusso di rinunciare ai soldi della Champions. Chiaro che senza questo traguardo la posizione di Inzaghi sarebbe compromessa a prescindere.

Le valutazioni da fare saranno tante, e tra i profili più intriganti in ottica futuro c’è quello di Thiago Motta, già da qualche anno al lavoro in Serie A e in questa annata arrivato alla sua consacrazione, con un lavoro eccellente in quel di Bologna. Con i felsinei risultati e gioco sono sotto gli occhi di tutti e all’Inter potrebbe compiere il salto di qualità. Qualora arrivasse in nerazzurro con lui potrebbe anche portare un calciatore dai rossoblù. Occhio al nome di Stefan Posch, classe 1997 ex Hoffenheim che sta facendo benissimo. Sia centrale che terzino, l’austriaco ha messo insieme ben 23 presenze con 4 gol e 1 assist. Il prezzo aleggia invece intorno ai 12/15 milioni di euro.