Inter sprecona, Lukaku ne è l’emblema: con la Fiorentina terzo ko consecutivo

Top e flop della sfida Inter-Fiorentina andata in scena al ‘Meazza’ e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A

Il tre è considerato il numero perfetto. Per l’Inter è invece un pessimo numero, perlomeno oggi. Con quella contro la Fiorentina sono infatti tre le sconfitte consecutive in campionato, la seconda in casa dopo quella con la Juventus (avversaria martedì in Coppa Italia) prima della sosta. Nerazzurri spreconi, con Lukaku emblema di un pomeriggio storto che sottolinea di nuovo i limiti di questa squadra e del suo allenatore. Decimo ko in 28 giornate di Serie A, continuando così Inzaghi rischia la Champions e l’esonero a fine anno.

LA PARTITA

Il primo tempo sembra già il secondo: squadre lunghe, spazi enormi per le due squadre fin troppo sbilanciate. I registi? Onana da una parte, coi suoi lanci a scavalcare il pressing viola lanciando subito il contropiede; Igor dall’altra: in fase di costruzione il brasiliano si sgancia dai difensori andando ad occupare la trequarti dei nerazzurri, che faticano a leggerlo almeno nei primi minuti. L’Inter, con Lukaku e Dumfries ma anche Mkhitaryan, si divora tre-quattro palle gol nette. Un paio chiarissime anche la Fiorentina. Incredibile, ma vero: all’intervallo si va sullo zero a zero.

Il secondo, quello vero, è come il primo: pronti, via e Lukaku si divora il vantaggio mancando il tap-in da due passi a porta praticamente vuota. Gol mangiato, gol subito a firma dell’ex Milan Bonaventura. L’Inter reagisce con le solite armi ed è un po’ sfortunata: traversa di Barella dopo la punizione di Brozovic respinta dalla barriera. Perse completamente le misure, Ikone si divora il raddoppio; Dumfries si mangia il pari. Inzaghi stravolge la squadra rimanendo però fedele al modulo. Solo nei dieci minuti finali, con l’ingresso di Dzeko, l’Inter è con le tre punte. La squadra è però stanca, senza idee e la Fiorentina si prende una vittoria che al ‘Meazza’, contro i nerazzurri, mancava da sette anni e mezzo.

IL GOL

53′ Bonaventura – Cabral di testa sul corner dalla sinistra; Onana smanaccia corto e Bonaventura di testa respinge in rete anticipando un goffo Bastoni.

IL MIGLIORE

Brozovic – Segnali di rinascita proprio nel momento in cui serve il vero Brozovic visto l’infortunio accorso a Calhanoglu. Avrà sbagliato un paio di palloni al massimo, trovando le giuste geometrie. In fase difensiva, tra i centrocampisti, è l’unico oltre la sufficienza.

IL PEGGIORE

Lukaku – Sempre al centro della manovra d’attacco, ottimo lavoro di sponda. La prestazione del belga, nel complesso, è stata buona, ma i gol mangiati – specie quello a inizio ripresa, sullo 0-0 – sono troppo pesanti visto come è finita la partita.

PAGELLE E TABELLINO INTER-FIORENTINA

Inter-Fiorentina 0-1

Marcatori: 53′ Bonaventura

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 6, Acerbi 6, Bastoni 5,5 (63′ de Vrij 6); Dumfries 6,5, Barella 5,5, Brozovic 6,5 (77′ Dzeko s.v.), Mkhitaryan 6 (77′ Asllani s.v.), Gosens 5,5 (63′ Bellanova 6,5); Correa 5,5 (63′ Lautaro 6,5), Lukaku 5,5. All.: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6,5, Martinez Quarta 6 (46′ Milenkovic 6,5), Igor 7,5, Biraghi 6; Castrovilli 7 (65′ Amrabat 5,5), Mandragora 6,5 (75′ Barak 6); Ikone 6 (75′ Ranieri 6,5), Bonaventura 7, Saponara 6,5 (65′ Sottil 6); Cabral 6. All.: Italiano

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: Castrovilli, Brozovic, Amrabat, Italiano