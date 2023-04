“Dinamiche del calcio”: da Bastoni a Conte e Lukaku, parla Marotta

By

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match tra Inter e Fiorentina valevole per la 28esima giornata di Serie A

Beppe Marotta ha parlato al microfono di ‘Dazn’ prima della sfida con la Fiorentina di scena al ‘Meazza’.

Si parte dal rinnovo di Bastoni: “Se i tifosi possono stare tranquilli? Sicuramente sì. Conta sempre la volontà dei calciatori di rimanere, quando c’è poi tutto è in discesa. Ora abbiamo però chiesto ai calciatori di restare concentrati sul finale di stagione. La posta in palio è veramente grossa e gratificante”.

A proposito di voler proseguire all’Inter, così l’Ad ha risposto sulla conferma di Lukaku: “Da 1 a 10 il suo attaccamento alla maglia è 10. Tornerà al Chelsea essendo in prestito. Dovremo valutare tutti insieme le prospettive, ma adesso non siamo qui a decidere il destino. Spero che le prestazioni aiutino la squadra”.

Chiosa su Conte, una ‘suggestione’ che fatica a evaporarsi: “Se sono sorpreso del suo addio al Tottenham? In parte, perché queste sono le dinamiche del calcio. Tuttavia non posso pronunciarmi perché non conosco cosa è successo”.