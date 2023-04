Gosens vuole restare, ma l’Inter può tentare lo scambio: i dettagli

L’esterno tedesco ha espresso il proprio desiderio sul suo futuro ma resta una carta chiave per il mercato estivo, ecco come potrebbe tornare utile all’Inter

La pesantissima sconfitta rimediata contro la Fiorentina sul manto erboso di San Siro, nella cornice casalinga che avrebbe dovuto sortire l’effetto opposto, l’Inter non può che fare ammenda e ripartire dalla prossima gara di campionato.

Il tecnico Simone Inzaghi era ben consapevole di trovarsi di fronte ad una squadra particolarmente ostica, in un ottimo periodo di forma complessivo. Al contrario, i suoi uomini sembrano stanchi e provati. Poco lucidi sottorete e meno incisivi che nelle ultime settimane. Ma nel complesso, comunque, non può dirsi una sconfitta pienamente meritata. La speranza, dunque, è che questi passi falsi non si ripercuotano anche sulle prossime sfide di Champions League.

Ad aver riacquisto un briciolo di fiducia da parte del tecnico è stato sicuramente Robin Gosens, sebbene per molti sia stata una scelta ‘forzata’ dall’indisponibilità dell’altro esterno sinistro titolare Federico Dimarco. Il calciatore ha figurato abbastanza bene nel corso del primo tempo, lasciandosi andare verso la sostituzione avvenuta intorno al sessantesimo minuto del secondo tempo per un Raoul Bellanova ben più sprizzante. In ogni caso per Inzaghi resta pur sempre un buon segnale e le recenti dichiarazioni del tedesco parlano chiaro: ha voglia di riprendersi la sua titolarità con la maglia dell’Inter. Il suo arrivo a Milano è stato “un dono”, del quale non vuole fare a meno e non sprecare. Verosimilmente la sua permanenza non sarebbe affatto in discussione. Certo ci sarà da capire la sua volontà definitiva che da qui al resto della stagione potrebbe cambiare, così come anche le intenzioni della dirigenza nerazzurra che fino a qualche settimana fa erano assolutamente pro-cessione. Tanto più se ad aver stuzzicato le attenzioni degli osservatori ci sarebbe un nuovo profilo di grande interesse che sta facendo faville con la maglia dell’Union Berlino in Bundesliga.

Calciomercato Inter, Gosens carta-scambio per Doekhi

Si tratta di Danilho Doekhi, olandese classe ’98, sarebbe uno dei trascinatori di questo piccola realtà capitolina che tanto bene sta facendo nel campionato tedesco. La sua valutazione attuale è data intorno ai 15 milioni ma vista la giovane età ed il buon rendimento complessivo, costellato da 4 reti in 15 presenze, potrebbe schizzare alle stelle intorno ai 25 milioni al termine della stagione.

Un prezzo nient’affatto male, sempre che l’Inter abbia voglia di tentare l’affondo cash. Probabilmente però la strada migliore sarebbe quella dello scambio lasciando partire proprio Gosens. L’esterno tedesco era stato avvicinato dal Bayer Leverkusen in passato, pertanto non si esclude che possa piacere anche ad altri club di Bundesliga. Quel che tuttavia potrebbe far ripensare la dirigenza dell’Union è non soltanto l’età anagrafica ma anche il pesante ingaggio da 5,5 milioni di euro lordi.