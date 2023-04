Il nuovo attaccante ‘lo manda’ Ronaldo: la sua ultima chance

L’attacco dell’Inter potrebbe subire qualche restauro a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Un nome intrigante potrebbe arrivare da Ronaldo

Lautaro Martinez è stato senza ombra di dubbi il miglior interprete stagionale dell’Inter in attacco, lì dove Lukaku e Correa sono stati spesso infortunati, e Dzeko ha fatto registrare un calo sensibile dall’inizio dell’anno nuovo in poi.

Servirà quindi qualche manovra ben assestata in vista del prossimo anno, considerando l’incertezza che aleggia su almeno 3/4 dell’attacco di Inzaghi. Più di qualcosa potrebbe cambiare, e Marotta e soci dovranno essere bravi a farsi trovare pronti qualora arrivasse qualche buona occasione da provare a cogliere. Occhi aperti alla situazione dell‘Al Nassr, club che in attacco da qualche mese ha Cristiano Ronaldo, che ha prontamente iniziato a macinare gol e record, come fatto praticamente ovunque nel corso della sua memorabile carriera. Tra gli altri talenti migliori della compagine saudita c’è anche l’ex Benfica Anderson Talisca, trequartista brasiliano divenuto col tempo autentico attaccante, in grado anche di lottare a pieno titolo per la classifica marcatori. Dall’arrivo di CR7 però il brasiliano è stato sfortunato, incappando in qualche problema fisico di troppo che lo ha anche portato ad un’astinenza da gol.

Calciomercato Inter, Talisca da Ronaldo all’ultima chance europea: idea italiana

Nell’ultima gara prima della sosta lo stesso Ronaldo a sorpresa ha ceduto un calcio di rigore al compagno in difficoltà per farlo sbloccare. Un gesto da vero e proprio capitano che non poteva passare sottotraccia. Il rapporto tra i due sembra ottimo, ma il futuro di Talisca è da capire.

Dall’arrivo di Ronaldo, anche tatticamente, il brasiliano ha dovuto modificare leggermente le proprie attitudini in campo, dovendo inevitabilmente condividere lo spazio in area con il campione portoghese. I gol sono diminuiti ma non l’ambizione di Talisca che a 29 anni e con un contratto in scadenza a giugno 2024 con l’Al Nassr, potrebbe anche pensare ad un ultimo tentativo in Europa. A tal proposito, non è da escludere che l’ex Benfica possa essere proposto per l’ultima chance nel calcio che approfittando dell’accordo vicino alla fine. In questo quadro, al netto delle problematiche legate allo status da extracomunitario, non può essere accantonata anche l’ipotesi remota legata all’Inter, visto che tatticamente Talisca sarebbe perfetto per giocare nei due in attacco. 14 in 15 presenze i gol dell’ex Besiktas in questo campionato saudita, a testimonianza di come abbia alzato parecchio anche il baricentro in attacco.