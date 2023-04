Follia per la nuova ‘stella’ del Brasile: c’è anche l’Inter

Un giovane talento brasiliano rischia di far impazzire le big in sede di calciomercato. Tutti pazzi per Vitor Roque che, oltre al Barcellona, piace anche all’Inter

Tutti lo voglio ma è difficilissimo da acquistare. Il riferimento è chiaramente a Vitor Roque, attaccante brasiliano dell’Atletico Paranaense, che a soli 18 anni ha catalizzato su di se le mire di diversi top club europei pronti a scatenare l’asta.

Classe 2005 di Timoteo, si tratta di una punta centrale non particolarmente fisica o imponente, visti i soli 172 cm di altezza. Sono altre le qualità e caratteristiche di Roque, che prima di tutto ha buonissime capacità tecniche, da autentico brasiliano, che ne fanno un attaccante abile a giocare tanto anche con la squadra. Vista la giovanissima età si tratta poi di un ragazzo tutto da formare e che ha ampi margini di miglioramento in praticamente ogni componente del suo gioco. Per ora ha fatto intravedere le sue doti purissime con l’Atletico mettendo a segno 3 gol in 4 presenze nel campionato Paranaense, dove sta pian piano esplodendo. Un talento di rilievo che a dispetto della tenera età ha già attirato alcuni dei maggiori club europei. Uno su tutti il Barcellona, che da tempo è all’inseguimento di Vitor Roque, che tanto piace dalle parti del Camp Nou. Dalla Spagna però confermano come la concorrenza non manchi, anche italiana.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri sul giovane che piace al Barcellona: c’è la fila per Vitor Roque

Il promettente attaccante dell’Atletico Paranaense, lo scorso 25 marzo ha esordito con la Nazionale maggiore brasiliana nell’amichevole contro il Marocco, è nel mirino del Barça con i catalani che lo vogliono e lui che vuole il Camp Nou.

Roque ha dato priorità al Barcellona, tanto da essere anche disposto ad attendere il prossimo luglio per capire la manovrabilità economica del club, che in campo sta dominando la Liga, ma che al di fuori sta raccogliendo diversi problemi. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ va inoltre considerato che la concorrenza vanta anche altri club di primo pelo, come l’Arsenal, il Chelsea, il PSG, il Milan e la stessa Inter.

L’ostacolo maggiore per tutte, e in particolare per i nerazzurri, riguarda però il prezzo imposto dalla compagine paranaense, che vorrebbe almeno 40 milioni per lasciar partire il classe 2005 che piace a tutti. Un’autentica follia economica considerando la giovanissima età di Roque che ha ancora tutto da dimostrare. L’Atletico potrebbe accettare anche un prestito con riscatto, fissandolo però a 50 milioni.