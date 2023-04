C’è l’ufficialità sulla firma: l’accordo per il rinnovo arriva prima di Benfica-Inter

Il prolungamento di contratto sino a giugno 2026 è ormai cosa fatta. Mancava solamente il nero su bianco ma è arrivato anche quello, è UFFICIALE

Rei di aver affrontato la Fiorentina nello scorso turno di campionato, la squadra di Simone Inzaghi prova ora a riavvolgere il nastro e a pensare, di conseguenza, alla sfida di domani sera in programma contro la Juventus, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Sarà, infatti, tra poco più di ventiquattr’ore che l’Inter se la vedrà direttamente contro i ragazzi di Massimiliano Allegri in questo primo round che sancirà poi, al termine del doppio confronto, l’avversaria di chi ne uscirà vincitrice tra Fiorentina e Cremonese, anch’essa da questa doppia sfida. Per il resto, la gara di ritorno tra i nerazzurri e la ‘Vecchia Signora’, è attesa al ‘Meazza’ nel prossimo mercoledì 26 aprile alle ore 21.

Ad ogni modo però, eccezion fatta per Coppa Italia e campionato – dove Inzaghi e i suoi hanno l’obbligo di dover rientrare tra le prime quattro della classe sino al termine della stagione – la ‘Beneamata’ si trova a dover pensare, nel frattempo, anche al proprio percorso in Champions League. Il loro prossimo turno li attende, infatti, al ‘Da Luz’ nella sfida dell’11 aprile dove troveranno dinanzi a sé il Benfica: col ritorno che si giocherà il mercoledì successivo al ‘Meazza’. E’ proprio su questo fronte, non a caso, che è emersa una clamorosa novità di mercato nelle ultime ore.

Calciomercato, rinnovo UFFICIALE tra Schmidt e il Benfica: arrivata la firma sino al 2026

Ormai è ufficiale: negli scorsi giorni è arrivata la firma definitiva che sancisce il rinnovo tra Roger Schmidt e il Benfica sino a giugno 2026.

Ad averlo ufficializzato è stato lo stesso club portoghese tramite una nota ufficiale rilasciata sul proprio sito, secondo cui si legge che il tecnico tedesco ha firmato un contratto triennale. Dietro a questa scelta intrapresa da parte dell’intera società ci sono, senz’alcun ombra di dubbio, gli ottimi segnali lanciati nel corso di questa stagione da parte di Roger Schmidt alla propria squadra.

Non per nulla, il Benfica si sta rendendo protagonista di grandissime cose in quest’annata: al che figura non soltanto al primo posto della classifica generale della Primeira Liga, massimo campionato portoghese, ma resta momentaneamente imbattuto anche in Champions League avendo passato da capolista il proprio girone nel quale figuravano anche Psg e Juventus. Mancava solamente la firma, insomma, ma è arrivata anche quella ancor prima che si disputasse il primo round europeo contro l’Inter.