Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juve-Inter: Asllani e Bellanova dalla panchina

I ventidue che scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il derby d’Italia valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni del derby d’Italia tra Juventus e Inter di scena stasera all’Allianz Stadium e valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Inzaghi rilancia la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro confermando Brozovic in cabina di regia. Nuova panchina, quindi, per Asllani. Idem per Bellanova, alcune ore fa dato per titolare insieme all’ex Empoli. La doppia esclusione, in particolare quella del centrocampista, farà arrabbiare molti tifosi. Sull’out destro agirà Darmian con D’Ambrosio in difesa. Si rivede Dimarco sulla corsia opposta, Handanovic in porta e con la fascia di capitano al braccio. Sponda juventina, anche Allegri manda in campo i suoi col 3-5-2: Chiesa in panchina, davanti Di Maria a supporto di Dusan Vlahovic.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia