INTERLIVE | Talento a zero, il Barcellona sfida l’Inter

Il club catalano stringe il percorso d’osservazione sul giovane talento turco, già obiettivo di Inter, Juventus e Roma in Serie A

Il tonfo subito in semifinale di Copa del Rey contro il Real Madrid grazie alla tripletta di un ritrovato Karim Benzema e il guizzo della stellina Vinicius Jr non arrestano l’incredibile cammino compiuto finora da Xavi e il resto del comparto catalano nel campionato spagnolo de La Liga. Oggi la classifica parla chiaro, a poche settimane dalla chiusura dei giochi stagionali: 71 punti conquistati in 27 partite, di cui 23 vittorie e 2 soli pareggi per 2 sconfitte poco influenti, che permettono al Barcellona di svettare in solitaria con i rivali di sempre a diverse lunghezze di distanza.

Uno scenario pressoché perfetto che potrebbe quindi portare i blaugrana alla conquista del tanto desiderato scudetto, simbolo della voglia di riscatto e di annullamento delle voci relative alla delicata questione societaria tra ‘caso Negreira’, penalizzazioni e sforamento del monte ingaggi. In relazione al mercato, il Barcellona dovrà infatti fare molta attenzione nel prossimo futuro onde evitare di perdere alcuni dei suoi più grandi talenti in squadra, come nel caso del giovane centrocampista Gavi, ma anche in vista di eventuali colpi in entrata. E a tal proposito, secondo quando carpito da ‘interlive‘ in esclusiva, gli osservatori alle dipendenze del presidente Joan Laporta avrebbero intensificato i report sulle prestazioni di un altro giovane talento esploso nelle ultime settimane nel campionato giovanile di Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte Under-17, tenuto sott’occhio soprattutto nell’ultima uscita in Turchia U17-Spagna U17 di dieci giorni fa.

Calciomercato, anche il Barcellona punta il talento condiviso con l’Inter

Si tratta di Kebir Ali Canpolat, attaccante esterno molto dotato tecnicamente e di buona corsa anche palla al piede, autore di 11 reti e 8 assist nelle 14 presenze tra le file dei tedeschi. Numeri da capogiro, tanto da aver rapito le attenzioni di Inter, Juventus e Roma ancor prima che Xavi volesse approfittare dell’appetibilità mediatica della ‘cantera de La Masia‘.

Canpolat non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro professionale, ma quel che spicca è il fatto che non sia sceso a patti con l’Eintracht per il rinnovo di contratto. Dalla prossima estate, dunque, sarà un profilo a parametro zero a tutti gli effetti. Per i nerazzurri potrebbe trattarsi dell’occasione migliore di fare affidamento sull’ennesimo talento di caratura internazionale per incrementare il livello di competitività complessivo senza intaccare le flebili risorse economiche di cui dispone Steven Zhang. La palla passa ora a Giuseppe Marotta.