ESCLUSIVO | Inter prova lo sprint per il talento turco: offerta in arrivo

Il giovane esterno d’attacco piace moltissimo all’Inter. I nerazzurri formuleranno ben presto un’offerta ufficiale. C’è anche la Juve su di lui. Tutti i possibili scenari

Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia appena conclusa, l’Inter pone già il proprio sguardo verso la prossima estate: con Marotta e Ausilio, in particolar modo, che hanno già posto la loro attenzione su tutta una serie di papabili candidati.

L’osservato speciale di quest’oggi è proprio Kebir Ali Canoplat, giovanissimo attaccante che, quest’oggi, milita tra le file dell’Under 17 dell’Eintracht Francoforte (nel campionato B-Juniors, per intenderci). Trattasi, per l’appunto, di un esterno destro d’attacco dotato di un gran dribbling e di grandissima rapidità che ne fanno di lui uno dei migliori prospetti futuri. Veloce, scaltro ed efficace…Ma sapete qual è la cosa che lo rende ancor più inarrestabile? Il fatto che riesca a segnare caterve di gol nelle giovanili tedesche.

Già 10 reti e 7 assist collezionati, in stagione, dal giovane talento turco in sole 12 apparizioni complessive con la maglia rossonera. Numeri davvero impressionanti i suoi e che, non a caso, noi di Interlive.it vi avevamo già svelato nello scorso 19 ottobre. Altro motivo per poter provare a puntare, in futuro, sul talentuoso classe ’06? Se non altro il fatto che, lo stesso, Canpolat è in scadenza di contratto: col rischio asta che si fa, ora come ora, sempre più probabile. A rimetterci sono, proprio, i tedeschi dell’Eintracht.

Calciomercato Inter, Canpolat ha già stregato mezza Europa: non solo Juve, ci sono pure Chelsea e Liverpool

Stando, infatti, a quanto riferito dal portale tedesco ‘Fußballnachrichten.de’ nelle ultime ore, oltre ad: Inter, Milan e Juve, si sono fatti avanti per Kebir Ali Canpolat anche altri ‘colossi’ europei come Chelsea e Liverpool e Benfica.

L’intenzione sarebbe, per l’appunto, quella di provare a garantirsi le prestazioni sportive del calciatore – già nel giro della nazionale turca, dove ha partecipato anche all’Europeo Under 17 – a parametro zero, entro la prossima estate chiaramente. E’ vero, il calciatore ha soli 16 anni, ma nonostante questo, resta da dover sottolineare, ugualmente, il fatto che i numeri non mentono mai e se tutte queste big hanno, già da tempo, incominciato a fare più di un semplice pensierino su di lui: un motivo ci sarà. Le sorprese, però, non finiscono qui.

Secondo le nostre ulteriori informazioni, l’Inter medita di proporre un’offerta all’Eintracht Francoforte per il giovane talento classe ’06 – tra l’altro, in possesso di passaporto tedesco – già in questo mese di febbraio. Attesi, ad ogni modo, nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo su tutta questa vicenda.