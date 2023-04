Juve-Inter, è ‘scontro’ anche sul mercato: intreccio a tinte olandesi

Le due rivali scrutano il medesimo obiettivo di mercato sullo sfondo ma prima dovranno fare i conti con le mosse della controparte inglese, ecco lo scenario

Il pareggio maturato sul manto erboso dell’Allianz Stadium di Torino nella gara d’andata valevole per le semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter ha lasciato certamente i tifosi bianconeri con l’amaro in bocca, dopo aver osservato comunque per piacere di novanta minuti grande intensità e foga agonistica.

Le due rivali sono adesso chiamate al riposo prima di affrontarsi nuovamente nella sfida decisiva di San Siro che, soprattutto per Simone Inzaghi, potrebbe rappresentare un primo fondamentale giro di boa per il suo futuro in nerazzurro. Il tecnico piacentino, infatti, è invischiato in un calderone di critiche a seguito delle brutte prestazioni viste in campionato dall’Inter che hanno portato la squadra a soffrire di tre sconfitte consecutive e deve, assieme ai suoi uomini fidati, invertire la rotta per non finire nel baratro dell’esonero.

Intanto la dirigenza scruta attentamente le sue gesta e con l’altro occhi vigile non molla la presa fronte mercato, in vista di una serie importante di operazioni che caratterizzeranno la sessione estiva di fine stagione. Anzitutto, con l’uscita di scena di Milan Skriniar verso le sponde del PSG con cui ha raggiunto un pre-accordo nelle settimane passate, l’Inter dovrà rimediare fronte difesa blindando Alessandro Bastoni con un adeguamento di contratto e tentando di strappare il rinnovo – già in trattativa avanzata – di Stefan de Vrij. Verranno fatti dei tentativi di riconferma anche di Francesco Acerbi, mentre sarà da valutare la situazione legata a Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku (di rientro obbligato al Chelsea post prestito) e anche Denzel Dumfries. Proprio l’olandese è uno degli obiettivi più importanti delle squadre inglesi, specialmente il Manchester United di Erik ten Hag.

Inter e Juve all’ennesimo derby: da Dumfries a Wan-Bissaka, è Pavard il jolly

Stando agli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra, il tecnico avrebbe richiesto a gran voce le prestazioni del suo connazionale lungo il versante destro a seguito della potenziale cessione di Wan-Bissaka che, sebbene in un primo momento sembrasse dover rientrare nel progetto a lungo termine dei ‘Red Devils’, infine potrebbe esser lasciato al suo destino come uno dei tanti esuberi su cui la stessa Inter potrebbe puntare.

Al di là di quelle che saranno le voglie della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta, Dumfries non è il solo a stuzzicare l’interesse di ten Hag. Lo United monitora attivamente anche i movimenti di mercato del Bayern Monaco nel caso in cui dalla Baviera dovesse arrivare il nulla-osta sulla cessione di Benjamin Pavard, terzino francese all’occorrenza braccetto di destra di difesa. Quest’ultimo, come ricordato in passato, resta uno dei papabili non soltanto per il reparto arretrato dell’Inter ma anche della stessa Juventus con la quale i nerazzurri potrebbero spartirsi la contesa in un derby d’Italia tutto infuocato ancora da vivere.