Doppia ‘offerta’ da Manchester: Inter, 35 milioni per arrivare alle firme

I rispettivi contratti dei due calciatori scadranno entrambi nel 2024. Nel mezzo dell’affare c’è anche il potenziale erede di Skriniar, le ultime

Più trascorrono i giorni e più urge la necessità di dover trovare, al più presto, il degno e futuro sostituto di Milan Skriniar: difensore che, a partire dal prossimo luglio, diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Psg.

In questi ultimi mesi se ne sono fatti, eccome, di nomi candidati a poter raccogliere un giorno la sua eredità. Si è pensato inizialmente a Demiral, calciatore che per un attimo sembrava orientato a poter approdare all’Inter già nel mercato gennaio, fino ad arrivare poi ai vari Scalvini, Smalling e Djalo. Proprio quest’ultimo, infatti, è reduce dall’essersi procurato la rottura del crociato ed è proprio in virtù di questo che, momentaneamente, i nerazzurri lo hanno mollato.

Riavvolgiamo ancor di più il nastro, però, e torniamo indietro nella scorsa estate quando sorsero fuori le idee Akanji, Soyuncu e Lindelof. Ognuno di questi, chi più chi meno, appariva già in rottura coi rispettivi club e non è un caso che il primo dei tre avesse già cambiato squadra nella scorsa estate, approdando al City, mentre gli altri due sono prossimi a dire addio nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Ad essere sinceri, è proprio il nome dello svedese che è tornato nuovamente in auge per il dopo Skriniar. Assieme a lui c’è anche il suo compagno di squadra Anthony Martial: altro calciatore del Manchester United il cui rapporto è giunto ormai ai minimi termini assieme al club su cui siede attualmente Erik Ten Hag. Ecco svelata, da qui, l’idea di poterli vedere approdare, eventualmente, a Milano nei mesi a venire.

Calciomercato Inter, rispunta la pista Lindelof per il dopo Skriniar: 35 milioni per lui e Martial

Così come Martial, anche Victor Lindelof è prossimo a poter dare il proprio addio a fine stagione al Manchester United.

A onor del vero, infatti, il centrale classe ’94 ha un contratto che lo vede legato al fianco dei ‘Red Devils’ sino a giugno 2024 ed è per questo che potrebbe fare le valigie con un anno d’anticipo. Sia lui che l’attaccante francese sono da considerarsi in uscita col Manchester United che valuta Martial intorno ai 20 milioni, mentre Lindelof ha un valore di mercato che si aggira attualmente sui 15 milioni (ed è il suo il profilo che, più di tutti, intriga fortemente Ausilio).

A differenza dello svedese però, calciatore il cui approdo all’Inter potrebbe quantomeno riservare nuovi ed ulteriori sviluppi, quello del francese è un profilo su cui dubitiamo fortemente che i nerazzurri incomincino a ragionarci su. Se non altro per il fatto che Martial percepisce 15 milioni di euro netti a stagione e che, visto e considerato la sua scadenza fissata a giugno 2024, non potrebbe essere rilevato neppure in prestito.