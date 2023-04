Assalto a Calhanoglu: Marotta si tutela con un nome a zero

L’Inter proverà a rinforzarsi quest’estate puntando su giovani e colpi a zero: un nome più ingombrante sarà preso in considerazione in caso di un assalto dall’estero a Calhanoglu

Sia per necessità che per scelta, l’Inter dovrà andare incontro nella prossima stagione a una mezza rifondazione. Partirà Dumfries, deludente sul campo, nella speranza di registrare una plusvalenza. Saluterà Skriniar destinato al PSG. Partiranno probabilmente anche Handanovic, Gagliardini, Correa e Brozovic.

I veri intoccabili della formazione sono quattro: Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Lautaro Martinez. I primi due devono però rinnovare, dato che il loro contratto scade nel 2024. E senza accordo entro giugno, sarebbero messi sul mercato, per non rischiare una separazione a zero. L’Inter crede che entrambi prolungheranno. Ciononostante si organizza per tutelarsi in caso di amare sorprese. Non è infatti da escludere a priori anche un addio del turco di fronte a una grande proposta economica.

Da un lato, il turco potrebbe lasciarsi lusingare da offerte dalla Liga o dalla Premier, mentre l’Inter potrebbe registrare una grande plusvalenza (dato che il centrocampista è arrivato a zero). Quali squadre bisogna temere? In Premier il Chelsea e il Newcastle, che potrebbero tentare un affondo per prendere già d’estate il turco. In Spagna spaventa l’Atletico Madrid. La società potrebbe cambiare del tutto scheletro la prossima stagione, in caso di addio di Simeone. E potrebbe buttarsi su Calhanoglu, provando a tentare l’Inter con una decina di milioni più il cartellino di De Paul, un vecchio pallino di Piero Ausilio.

Un assalto imprevisto a Calhanoglu: pericolo spagnolo

Poi c’è il Barcellona. Il cui unico freno è rappresentano dai limiti del FFP. Il Barcellona deve vendere, è un fatto noto. Per il resto potrà muoversi solo con colpi a zero e scambi. E in Spagna scrivono che l’Inter sia uno dei club con cui i catalani stanno organizzando più tavoli di trattativa. A Marotta piacciono Kessié e Jordi Alba, ma i blaugrana, invece, puntano a sbolognare altri profili: Umtiti, Nico Gonzalez, Eric Garcia o Ferran Torres. I primi due potrebbero essere offerti in coppia più 8-10 milioni all’Inter proprio in cambio del turco.

L’Inter non esclude una simile possibilità. Anche perché Marotta potrebbe già aver individuato un buon sostituto a zero per il turco. Secondo calciomercatonews.com, gli agenti di Dani Ceballos starebbero proponendo a numerosi club il cartellino del centrocampista. Ceballos è tutt’ora in scadenza con il Real Madrid. “Dopo una stagione in prestito tra alti e bassi con la casacca dell’Arsenal“, si legge sul sito, “il giocatore ha fatto ritorno a Madrid salvo poi finire spesso e volentieri nel dimenticatoio di Ancelotti. L’ipotesi rinnovo con la società di Florentino Perez resta difficile ma non è ancora da escludere“. Ceballos piace parecchio sia in Italia che in Spagna. Su di lui ci sono il Milan e la Roma, ma a Madrid scrivono che il Betis potrebbe essere in vantaggio “puntando al ritorno del figliol prodigo“.

E qui s’inserirebbe l’Inter. Con Beppe Marotta, ovviamente, uno specialista degli affari a zero. “Una ricca proposta per Calhanoglu, unita anche al futuro di Mkhitaryan che è in scadenza, potrebbe spingere la società di Steven Zhang a farsi avanti puntando proprio Ceballos“, si legge su calciomercatonews.com. Lo spagnolo, anche grazie al Decreto Crescita, finirebbe per pesare relativamente sul monte ingaggi dell’Inter. Proprio per questo la firma a zero a giugno non è da escludere a priori. Tutto però dipende da quale sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Se dovesse arrivare Motta, per esempio, l’Inter vorrebbe puntare sui giovani, quindi richiamare Fabbian e Agoumé, per dar loro una chance di crescere.

Rinnovo o cessione? L’Inter punta a trattenere a lungo il turco

Riguardo il futuro di Calhanoglu, presto dovrebbe essere annunciato il rinnovo con l’Inter. Per quanto riguarda le cifre, per l’ex rossonero si parla di un accordo da 6 milioni di euro a stagione. Per la durata, invece, si punta a blindare il turco con un prolungamento fino al giugno 2027.

Nulla di strano: Hakan è un calciatore dall’importanza strategica nel centrocampo nerazzurro. E il club crede che possa fare bene per tante altre stagioni con la maglia dell’Inter. Inoltre, per Marotta è essenziale non rivivere l’incubo di una nuova separazione a zero.

Gli è già successo con Perisic nella passata stagione e con Skriniar in questa. E in tutti e due i casi per l’Inter la delusione è stata cocente, con effetti destabilizzanti su tutto l’ambiente. In questi casi meglio cedere subito: questo il diktat di Marotta. Quindi, se arrivasse davvero un assalto a Calhanoglu prima del rinnovo, l’Inter lo venderebbe.