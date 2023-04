Bye bye Dumfries: l’operazione si chiude a 50 milioni

Altro che Dumfries (il cui valore è sceso troppo in questa stagione), il Manchester United punta ormai a un altro laterale, che sarà pagato 50 milioni

I Red Devis ora vogliono solo Frimpong del Bayer Leverkusen. E i tedeschi, a quanto pare, sono pronti a venderlo per 50 milioni, che era proprio il prezzo che il Manchester United ha rifiutato di versare per Dumfries quest’inverno. Che vogliamo farci? Oggi, Frimpong è meglio di Denzel Dumfries, quindi per uno come lui l’investimento può essere fatto.

Jeremie Frimpong del Leverkusen, a ventidue anni, è già considerato un top nel suo ruolo. E ha enormi margini di miglioramento. Dopo aver fatto bene al Celtic è riuscito a trovare continuità in Bundesliga con in Bayer Leverkusen e a mostrare le sue doti da laterale di spinta. Il ragazzo ha grinta e grandi mezzi atletici.

Innanzitutto è veloce e poi sa far bene quello che a Dumfries non riesce più da almeno un anno: lanciarsi in progressione palla al piede. Gioca indifferentemente a destra o a sinistra, e può fare anche l’ala. Certe volte è stato schierato anche come interno destro di centrocampo.

E pensare che al Mondiale in Qatar il gioiellino del Leverkusen non ha visto il campo con la maglia dell’Olanda, chiuso proprio da un Dumfries in versione superman. Aveva fatto così bene, il caro Dumfries al Mondiale, da far salire il prezzo del suo cartellino oltre i 50 milioni. E ora a stento ne vale la metà.

Mollato per sempre Dumfries: l’operazione per l’altro esterno si chiude a 50 milioni

Per Dumfries ormai non c’è più mercato. E fra un po’ Jeremy gli ruberà anche il posto in Nazionale: in Olanda ne sono sicuri. Oltre al Manchester United, lo hanno mollato anche il Chelsea, il Tottenham e l’Arsenal. Si spera ancora nel Newcastle, ma i segnali di interesse, al momento, sono scarsi.

Qualche giorno fa si parlava ancora di nuovi contatti tra l’Inter e due club inglesi imteressati a Dumfries. Secondo le indiscrezioni sarebbero arrivate telefonate da parte del Chelsea e del Manchester United. Cosa c’è di vero? Non è dato saperlo. Mesi fa entrambe le squadre seguivano con interesse l’esterno olandese, ma con il tempo quell’interesse è scemato.

Denzel è sempre pronto a salutare il club nerazzurro. Anzi, sembra che non veda l’ora di farlo. Sembrava che potesse partire già nel mese di gennaio. E invece non si è mosso. E il suo rendimento è cominciato a calare. Da 50 milioni, il prezzo di Dumfries è sceso a 40, poi a 35, quindi a 28.

Che ti succede, Denzel?

L’olandese credeva di poter approdare in Premier. Ora punta alla Liga o al campionato francese. Bisognava chiudere quando c’erano ancora in pressing United e Chelsea, magari proponendo uno sconto. Marotta ha fatto ‘avido, la Pimenta, ex agente Dumfries, ha giocato a fare la spaccona, e ora l’olandese è senza mercato.

Il cambio di agente da parte di Dumfries non ha ancora risolto la situazione. Ma se Denzel ha voluto lasciare la Pimenta, vuol dire che qualcosa è andato storto. Forse c’era un accordo, poi saltato per ragioni di procura.

L’Inter potrebbe cedere Denzel Dumfries nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ci sono ancora speranze, soprattutto se il laterale riuscisse a fornire prestazioni più convincenti e a mettersi in mostra. Le ultime uscite, in questo senso, non sono per nulla incoraggianti.

Il club nerazzurro ora lo venderebbe partendo da una base di circa 25 milioni. Si punta a invogliare con prezzi in saldo i club interessati in passato, almeno quelli che sono ancora alla ricerca di un esterno con le caratteristiche del calciatore olandese. Occhio quindi ai prossimi mesi: Dumfries potrebbe pure restare a Milano in assenza dell’offerta giusta.