Xavi messo all’angolo: vince Inzaghi a costo zero

Il Barcellona potrebbe perdere l’occasione di chiudere la trattativa con il centrale in uscita dall’Eintracht, grazie all’accelerata dell’Inter sul mercato

Da assoluto protagonista nel campionato de La Liga in qualità di capolista a protagonista delle prossime oculate mosse di mercato il tecnico del Barcellona, Xavi, dovrà fare i conti con diverse situazioni più o meno felici. Perché se da un lato la vittoria potrebbe rappresentare per il popolo blaugrana un ritorno alle origini, dall’altro la società di Joan Laporta non naviga nell’oro. Anzi, attorno a sé ha creato una nube di incertezze e fatti poco promettenti legati alla situazione economica e il già noto ‘caso Negreira’.

In virtù dell’apertura della prossima sessione estiva, il club dovrà prima far quadrare i conti – soprattutto fronte tetto salariale – per evitare di incappare in nuove limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario dell’UEFA. Già il fatto che il centrocampista Gavi, talento su cui il club aveva deciso di investire un miliardo di euro di clausola rescissoria, sia stato ‘degradato’ ad un contratto giovanile prossimo alla scadenza definisce con certezza la profonda crepa a livello societario. In ogni caso, la lista di profili tanto cari a Xavi continua ad alimentare le voci di mercato. Tra questi figurerebbe anche il nome di Evan N’Dicka, difensore centrale ventitreenne in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte.

Calciomercato, N’Dicka obiettivo conteso col Barcellona: l’Inter vuole chiudere

Ebbene quest’ultimo sarebbe stato preso in considerazione non soltanto per la dirompente fisicità ma anche la buona corsa e le qualità in forte crescita che lo potrebbero portare a diventare uno dei prospetti più interessanti dello scenario europeo, con la giusta dose di mentoring.

Peccato che il Barcellona dovrà entrare in un testa a testa deciso con l’Inter di Simone Inzaghi, già da tempo attento osservatore delle prestazioni del giovane centrale in vista di una sostituzione di Milan Skriniar prossimo ormai a firmare definitivamente l’accordo con il Paris Saint-Germain a parametro zero. Per il club nerazzurro si tratterebbe di un buon compromesso, non dovendo sborsare neppure un centesimo per il suo acquisto. In ogni caso, il suo arrivo potrebbe essere legato maggiormente all’addio di Alessandro Bastoni sempre nel mirino delle grosse realtà di Premier League. Al contempo, però, la dirigenza nerazzurra dovrebbe accaparrarsi con certezza la permanenza di Stefan de Vrij e blindare il passaggio di Francesco Acerbi dalla Lazio. Due passi non semplici nella pianificazione di Giuseppe Marotta.