Bastoni: “Siamo arrivati a una conclusione. Rinnovo, vi spiego”

Bastoni in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter: “Una eventuale qualificazione ci darebbe una svolta a livello fisico e mentale”

“Non temiamo il Benfica, c’è la consapevolezza che per noi è una grande occasione dopo dodici anni”. Bastoni a testa alta nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la squadra di Schmidt, squadra rivelazione del torneo, valevole per l’andata dei quarti di Champions League.

“È una partita che porta tensione e agitazione vista la posta in palio, ma è calcio e per questo andrà affrontata con amore per questo sport. Sono una squadra forte, però non li temiamo come non abbiamo temuto Barcellona, Bayern e Porto. Se può ribaltare la nostra stagione? Sicuramente ci può dare grande entusiasmo per il finale, sia a livello fisico che mentale. Serviranno cattiveria e agonismo. In campionato non stiamo raccogliendo quello che meritiamo, la Champions è una competizione differente, però noi diamo il massimo in tutte le competizioni. Purtroppo in campionato le prestazioni non sono state premiate con i risultati. Come spiego i tanti gol mangiati? Non penso ci siano grandi spiegazioni da dare. Internamente siamo arrivati alla conclusione che in quanto a livello di atteggiamento non abbiamo sbagliato. Arriviamo sereni a questo quarto di finale”.

Bastoni: “Le discussioni per il mio rinnovo non mi creano fastidio”

“Dal punto di vista personale arrivo a questa sfida con grande serenità – ha sottolineato Bastoni – Tutte le partite le vivo come partite di calcio, concentrato e sereno”.

Il difensore nerazzurro ha dribblato l’argomento rinnovo: “La questione legata al mio contratto non mi sta dando fastidio. Se ne sta occupando il mio agente con la società, quindi da questo punto di vista non c’è alcun problema”. Marotta e soci vorrebbero chiudere la pratica prolungamento prima dell’estate. In scadenza fra un anno, il classe ’99 potrebbe firmare fino a giugno 2028 vedendo aumentare il suo stipendio fino a una cifra tra i 5 e i 6 milioni. Il rinnovo sarebbe ben più agevole con la qualificazione alla prossima Champions, un obiettivo che con i risultati degli ultimi due mesi si è complicato.