“Lesione al legamento”: UFFICIALE, salta doppia sfida Benfica-Inter

Un big resterà out nel doppio confronto dei quarti di Champions. Fatale l’infortunio rimediato nello scorso match di campionato. Tutte le ultime news dall’infermeria

E’ ufficialmente partito il countdown: -1 all’inizio dei quarti di finale di questa edizione di Champions League, dove addirittura tre squadre italiane sono riuscite nell’intento di figurare tra le migliori otto squadre d’Europa, cosa che non accadeva dal 2006.

Oltre a Milan e Napoli, c’è anche la squadra di Simone Inzaghi che, pur attraversando un complicatissimo momento di forma in campionato, è comunque riuscita a farsi beffe del Porto e a condannarlo all’eliminazione diretta. Testa al Benfica ora, sfida con calcio d’inizio fissato alle ore 21 di domani sera 11 aprile.

Una sfida che vedrà contrapposte, per l’appunto, un club che sta viaggiando a ritmi impressionanti nel proprio campionato – al che i ragazzi di Schmidt figurano ancora al primo posto della classifica nonostante il recentissimo ko contro il Porto, con un margine di +7 proprio sui ‘Dragoni – mentre dall’altra ci sarà una squadra come l’Inter che, perlomeno in questo momento, è in evidente difficoltà in Serie A (già 10 ko per loro). Almeno su una cosa, però, il tecnico piacentino può comunque concedersi un minimo sorriso di circostanza.

I nerazzurri non saranno i soli, infatti, a dover fare a meno di qualche importante pedine nel corso di questo match d’andata – e anche in quello di ritorno in questo caso – in quanto, fatta eccezione per le assenze di Skriniar e Calhanoglu, c’è anche un altro ko dell’ultim’ora, questa volta in sponda Benfica.

Confermata la lesione al legamento per Bah, salta Benfica-Inter: a fortissimo rischio anche il ritorno

Il laterale del Benfica, Alexander Bah, è stato costretto ad uscire al 26′ in occasione dello scorso turno di campionato dove ha, sostanzialmente, rimediato una distorsione traumatica al ginocchio sinistro contro il Porto.

Dagli esami effettuati nelle scorse ore è emerso fuori che il calciatore ha riportato la lesione al legamento collaterale mediale. In seguito al comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale direttamente da parte del club lusitano, è stato lo stesso calciatore ad ufficializzare la propria assenza via social, dove ha ammesso sul proprio profilo Instagram: “Che giornata di m***a per diversi motivi. Adesso è il momento di guardare avanti e di concentrarci sul prossimo obiettivo. Grazie a tutti per i bei messaggi rivolti nei miei confronti. Resterò fuori per qualche settimana, ma sono ugualmente pronto a sostenere la squadra da fuori “. Un’ assenza che si ripercuoterà anche nel match di ritorno per lui.