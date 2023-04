Inter, annuncio UFFICIALE del big: “A giugno vado via”

“A fine stagione lascerò il club, voglio finire nel migliore dei modi qui”. Ecco l’annuncio da parte del calciatore che gela i propri tifosi. Via libera Inter

In tutti questi ultimi mesi se n’è discusso moltissimo, al che se ne parla tutt’ora, a proposito della situazione dell’Inter in ambito reparto avanzato. Un attacco di tutto rispetto il loro ma che, nonostante questo, non sta riuscendo ad affilare i propri artigli come una volta.

Pensiamo, ad esempio, in primis a Romelu Lukaku: centravanti che, pur essendo ritornato a Milano tramite la via del prestito, non è per nulla riuscito ad esprimersi su quei livelli in cui aveva fatto in precedenza nell’era Conte. E’ innegabile, a questo punto, il fatto che, anche a causa dei tre infortuni racimolati in quest’inizio di stagione, il belga abbia ampiamente deluso le aspettative ma, nonostante questo, la storia d’amore tra lui e l’Inter non s’ha ancora da dirsi conclusa del tutto. Questo, se non altro, per il fatto che Marotta e Ausilio possono ancora provare ad ottenere in estate l’ok definitivo da parte del Chelsea per il suo rinnovo del prestito (in quanto ‘Big Rom’ non rientra minimamente nei piani dei ‘Blues’). Passiamo alla situazione Correa ora.

Ad aver deluso più di tutti là davanti è stato proprio lui. Pesano tantissimo i 30 milioni di euro versati da parte dei nerazzurri nelle casse della Lazio meno di due anni fa. Già 7 gli infortuni rimediati dal ‘Tucu’ in un solo anno e mezzo di Inter, dove hanno lasciato ampiamente a desiderare anche le sue prestazioni. Questi i motivi per cui a fine stagione dovrebbe consumarsi la separazione tra l’argentino e la ‘Beneamata’ (ancora da certificare se in prestito o a titolo definitivo). A farla breve insomma, salvo l’arrivo di qualche offerta irrinunciabile o la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions, l’unico ancora certo della permanenza lì in attacco, è Lautaro Martinez.

E’ lui, non a caso, uno dei giocatori chiave di questa squadra. Assieme a lui, però, potrebbe anche rimanere Edin Dzeko: per il cui rinnovo si attende ancora la fumata bianca, ma con l’intesa definitiva che può essere trovata sulla base di un accordo annuale tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti. E’ stata proprio tutta questa serie di situazioni a far sì che negli ultimi mesi venissero accostati diversi nomi di importanti centravanti ai nerazzurri. Attenzione, non c’è solo la pista Thuram ad intrigare moltissimo l’Inter, bensì anche quella che ci porta a fare riferimento a Firmino: calciatore che, proprio come ribadito da egli stesso, a fine stagione dirà addio al Liverpool.

Una volta intervenuto direttamente ai microfoni di ‘ESPN Brasil’, Roberto Firmino ha parlato a proposito della propria situazione contrattuale assieme al Liverpool rilasciando, inoltre, un importante annuncio sul proprio futuro.

“Non voglio dilungarmi più del dovuto altrimenti potrei emozionarmi. Il Liverpool è un club che sin da sempre ha avuto una grande storia. Sono grato a Dio per tutto quello che mi ha concesso in tutti questi ultimi anni. E’ stato a lui che ho chiesto aiuto nel corso di questo processo, a maggior ragione nel momento in cui dovrò dire addio. Non ho mai vissuto una situazione del genere, mi è del tutto nuova, ve lo assicuro. Ora sono concentrato sul presente, penso solamente a finire la stagione nel migliore dei modi”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da parte di Firmino, centravanti che non ha più fatto alcun mistero sul proprio futuro, ammettendo che a fine stagione si consumerà l’addio tra lui e il Liverpool (cosa che, non molto tempo fa, avevano sottolineato anche l’agente del calciatore ed il tecnico Jurgen Klopp, quest’ultimo dicendosi sorpreso del tutto).

Che ne sarà del suo futuro? Al momento nessuno può dare le giuste garanzie a riguardo. Certo è, però, che il nome del brasiliano è stato non soltanto accostato all’Inter in tutti questi ultimi mesi, bensì proposto direttamente all’intera dirigenza della ‘Beneamata’ tramite l’ausilio dei suoi intermediari. A intrigare fortemente i nerazzurri è, non a caso, quell’idea di poterlo ingaggiare a titolo gratuito per via del suo contratto in scadenza coi ‘Reds’ e che, come ormai chiaro a tutti, non verrà affatto rinnovato.