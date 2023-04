Inzaghi fa ‘contento’ Zhang: 68 milioni. Le probabili di Benfica-Inter

Zhang continua a incassare dalla Champions: con i quarti arrivano nelle casse della società altri milioni: sono già 68, in tutto, po’ di ossigeno per una proprietà in crisi

L’Inter finora ha incassato 68 milioni grazie alla cavalcata in Champions. E andando avanti potrebbe assicurarsi un bel tesoretto per tenere a galla il progetto Zhang. Partecipare alla Champions League e arrivare alle fasi finali non fa bene solo al prestigio di un club ma soprattutto alle sue casse. Alle italiane, quest’anno, è andata meglio che mai. Almeno a quelle arrivate ai quarti di finale.

Il Napoli, che ha infilato cinque vittorie su sei nel gruppo A, ha già incassato 78 milioni. Poi c’è il Milan, che ne ha guadagnati 71. Infine, ecco l’Inter a 68 milioni. La Champions vale oro, ed ecco perché Steven Zhang ha finora tenuto in alta considerazione il lavoro svolto da Simone Inzaghi: al netto degli scivoloni in Serie A, l’allenatore piacentino ha assicurato alla società introiti da record.

Gli incassi del girone hanno portato premi, bei soldi dal botteghino. Poi con l’accesso agli ottavi di finale sono arrivati altri 9,6 milioni. Con i quarti ecco un altro bel bonifico da 10,6. E nel caso si approdo alle semifinali, l’Inter potrebbe assicurarsi altro 12 milioni e mezzo. E visto che sognare non cosa niente, con la finale entrerebbero altri 15,5 milioncini. Infine 4,5 entrano in tasca al club che alzerà la coppa.

Zhang: 68 milioni per preparare la prossima stagione e restare un altro po’ a galla

Il presidente Zhang ci crede. O meglio: è costretto a sperare di guadagnare il più possibile dal torneo, sia per accrescere il prestigio del club che per far fronte alle spese vive da affrontare per la prossima stagione. Prima di tutto va sanato il bilancio, che ha ancora un buco da circa 30 milioni. E poi bisogna intervenire sul mercato, per aggiustare una rosa che quest’anno ha perso già dieci volte in campionato. Senza parlare ovviamente del maxi debito da risolvere entro il maggio dell’anno prossimo con Oaktree.

L’alleato del presidente cinese in questa fase è Simone Inzaghi, l’uomo che la dirigenza vorrebbe spendire lontano da Appiano il prima possibile, e che Zhang, invece, ha voluto tenere al suo posto fino al termine della stagione. E il tecnico ci spera ancora: un clamoroso accesso alle finali di Champions potrebbe cambiare il suo destino?

Dal punto di vista di Zhang, qualora Inzaghi assicurasse al club il quarto posto in campionato e l’accesso alle semifinali nella coppa, sarebbe già da premiare. Ma la piazza è scontenta, e i giocatori sperano in una nuova guida…

Benfica-Inter, le probabili formazioni

I nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno stasera l’andata dei quarti di finale di Champions League. Si parte alle ore 21:00, all’Estadio da Luz. Contro il Benfica, avversario abbordabile solo sulla carta. I nerazzurri arrivano a questa sfida importantissima senza sicurezze. Nelle ultime quattro partite di campionato hanno raccolto appena un punto. La squadra ha perso contro Spezia (2-1), la Juve (1-0) e la Fiorentina (1-0). Infine ha pareggiato 1-1 all’Arechi contro la Salernitana.

Il Benfica dovrebbe scendere in campo con Vlachodimos in porta, Gilberto sulla destra e l’acciaccato Grimaldo sulla sinistra. In difesa Antonio Silva, Morato, Grimaldo. A centrocampo Florentino e Chiquinho. Sulla trequarti Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes. In attacco Goncalo Ramos. A disposizione: Soares, Verissimo, Rodrigues, Ristic, Joao Neves, Ndour, Schjelderup, Neres, Musa, Tengstedt.

Per l’Inter ci sarà Onana in porta. I tre dietro saranno Darmian, Acerbi, Bastoni. Dumfries a destra e Dimarco più di Gosens a sinistra. A centrocampo Barella, Brozovic e Mkhitaryan. In attacco Dzeko dovrebbe affiancare Lautaro Martinez. Ma occhio a Lukaku che potrebbe negli ultimi minuti convincere Inzaghi a schierarlo al posto del Cigno. Niente maglia da titolare dunque per de Vrij. Nel secondo tempo dovrebbero entrare D’Ambrosio, Gosens e Correa.