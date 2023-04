“Una spiegazione a fine stagione”: Lukaku enigmatico dopo Benfica-Inter

By

Il belga: “Abbiamo una responsabilità nei confronti di questa società”. Le parole di Onana e Bastoni, quest’ultimo premiato dall’UEFA come migliore in campo

“Sto tornando in forma cercando di dare una mano alla squadra”. Lo ha detto Lukaku a ‘Mediaset Infinity’ dopo il 2-0 ottenuto al ‘Da Luz’ che spiana la strada verso le semifinali di Champions League. Il raddoppio finale ha la firma proprio del belga, che si conferma implacabile dal dischetto: “Il rigore è tutta testa – ha sottolineato – Servono preparazione e concentrazione, in quei momenti non ascolto nessuno, neanche i miei compagni”.

“Stasera abbiamo giocato una partita intelligente, potevamo fare anche tre o quattro gol ma questo risultato è buono contro un avversario di questo livello. Adesso dobbiamo crescere in campionato, perché è importante. Abbiamo una responsabilità nei confronti di questa società. Se spiego l’esultanza? È un segreto – risponde Lukaku – darò una spiegazione a fine stagione”.

Benfica-Inter, Bastoni: “Stasera sono arrivati i gol. Barella si incazza se non gliela do…”

“Siamo stati bravi a rimanere lucidi” ha invece detto Bastoni, premiato dall’UEFA come miglior giocatore della partita. Il centrale ha servito un fantastico assist a Barella nell’azione dello 0-1.

“La giocata con Nicolò ormai è collaudata – ha evidenziato a ‘Infinity’ – Lo vedo sempre fare certi movimenti… E poi se non gliela do si incazza, quindi ci provo sempre a passargliela. Stasera l’atteggiamento non è mai mancato e sono arrivati i gol. Questo ci dà una carica incredibile”.

Onana: “Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale. Ora bisogna recuperare punti in campionato”

“Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale” il monito di Onana dopo il 2-0 a Lisbona: “Sono felice del lavoro fatto dalla squadra, abbiamo sofferto contro un grandissimo avversario”.

“Adesso dobbiamo recuperare punti in campionato – ha evidenziato il portiere nerazzurro, protagonista allo scadere di una grande parata su Goncalo Ramos – Sabato col Monza sarà una partita importante, risponderemo presenti”.