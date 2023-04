Partita perfetta per Bastoni e Barella: l’Inter stende il Benfica e ‘vede’ la semifinale

Pagelle e tabellino della sfida andata in scena al ‘Da Luz’ e valevole per l’andata dei quarti di Champions League

Non si fanno male Benfica e Inter nel primo tempo. I nerazzurri giocano concentrati soprattutto a centrocampo dove Barella, Brozovic e Mkhitaryan ci mettono fisico, cuore e cervello. Pericolo al 16′, quando Onana respinge quasi di petto un tiro di Rafa Silva dopo una respinta di Dimarco in area. Il più pericoloso dell’Inter nella prima frazione è Acerbi con un tiro improvviso da fuori.

Nel secondo tempo ottimo traversone di Bastoni e colpo di testa di Barella: 0-1. Subito dopo il Benfica cerca il pareggio ma Dumfries e Bastoni chiudono. Una buona occasione arriva per Mkhitaryan al 65′, ma l’armeno la spara sul portiere. Dumfries ci prova due volte dopo un grande cross di Bastoni: il portiere e Morato lo fermano. Ma l’arbitro va al Var. C’è il tocco di mano di Joao Mario. Big Rom la mette dentro su penalty,

Pagelle e tabellino Benfica-Inter

TOP

Bastoni – Perfetto in difesa, con grande personalità in ripartenza. Poi il cross decisivo per Barella, come ai tempi di Conte. Partita fenomenale per un giocatore straordinario.

Barella – Il goal, ma non solo: riesce a spaccare la partita, a far ripartire la squadra, a proteggere il pallone e a far correre tutta la squadra.

Mkhitaryan – Recupera palloni, pressa alto e ci prova sempre, con passaggi meno prevedibili del consueto. Dà il là anche ai compagni di reparto, che lo cercano per i fraseggi più stretti e per disimpegnarsi quando c’è troppa pressione.

FLOP

Dimarco – Nel primo tempo non indovina i cross e si lascia saltare troppo facilmente: è il punto debole di un’Inter in palla insieme a un Dumfries troppo timido (ma più ordinato dell’italiano)

BENFICA-INTER 0-2

50′ Barella, 81’rig.Lukaku (R)

(4-2-3-1): Vlachodimos 6,5; Gilberto 6, Antonio Silva 6, Morato 6, Grimaldo 7; Florentino 6,5 (63′, Neres 6,5), Chiquinho 6; Rafa Silva 6, Joao Mario 6,5, Aursnes 6; Ramos 5,5. Allenatore: Schmidt 6.

(3-5-2): Onana 6,5; Darmian 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7,5 (90′, de Vrij); Dumfries 6 (85′, D’Ambrosio 6), Barella 7,5, Brozovic 7, Mkhitaryan 7,5; Dimarco 6 (61′, Gosens 6); Lautaro 6 (61′, Correa 6), Dzeko 6 (61′, Lukaku 7). Allenatore: Inzaghi 7.

Arbitro: Oliver (ING)

AMMONIZIONI: 22′, Antonio Silva (B); 49′, Brozovic (I); 82′, Dzeko (I)