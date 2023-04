Mourinho in Arabia col big dell’Inter: contratto da 7 milioni

Lo ‘Special One’ potrebbe finire per portarsi con sé una pedina fondamentale nerazzurra. L’idea ha del clamoroso, possibile contratto a cifre stellari per lui

Sono trascorsi, ormai, diversi anni da quel momento in cui Jose Mourinho ha messo piede per la prima volta in Serie A. Lo ‘Special One’ si è, infatti, presentato all’Italia intera quando ancora ricorreva il lontano 2008 per poi dire addio due stagioni dopo all’Inter.

E’ stato proprio sulla panchina nerazzurra, non a caso, che il tecnico portoghese è riuscito a raggiungere importanti traguardi: conquistando, di fatto, 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana e 1 Champions League (il tutto al suo primo trascorso vissuto nella nostra Nazione, lo ribadiamo). Per il resto, ci son voluti poi oltre dieci anni per rivederlo, da punto e accapo, in Serie A. E’ stato, infatti, nell’estate del 2021 che Mourinho è, poi, tornato nuovamente in Italia, dove è approdato alla Roma. Anche lì, risultato del tutto simile.

Al suo primo anno trascorso in giallorosso, lo ‘Special One’ è stato in grado, anche in una piazza così calorosa e pretenziosa come quella della Capitale, di portare al successo il club presieduto attualmente dai Friedkin: consegnandole, praticamente, il titolo di campione di Conference League (con la ‘Lupa’ orfana di un titolo europeo dall’epoca in cui ricorreva ancora il 2008).

Nonostante questo, però, negli scorsi giorni ha fatto discutere moltissimo l’esorbitante offerta rivolta da parte degli arabi nei confronti di Mourinho: i quali si sono detti disposti ad offrigli un biennale da 120 milioni di euro (cifre che lo renderebbero il tecnico più pagato al Mondo). E’ questa, non a caso, l’ipotesi che rischia di coinvolgere inevitabilmente anche l’Inter: con Mourinho che, in caso di approdo in Arabia, potrebbe finire per portare con sé anche un big nerazzurro.

Calciomercato Inter, Dzeko può volare in Arabia con Mourinho: il contratto da 6-7 milioni può far vacillare il bosniaco

Come già accennato nelle righe precedenti, nel caso in cui Jose Mourinho dovesse seriamente prendere un volo con destinazione Arabia Saudita, l’ex tecnico nerazzurro potrebbe finire per voler domandare all’intera proprietà l’acquisto di alcuni giocatori di Serie A, incluso quello di Edin Dzeko.

Nonostante ad oggi vi siano buone probabilità di rinnovo tra il bosniaco e l’Inter, con la situazione che conoscerà nuovi ed ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane, il prolungamento di contratto tra Edin Dzeko e i nerazzurri resta, comunque, momentaneamente in bilico. Nonostante l’ex Roma abbia fatto trapelare negli ultimi tempi quella sua voglia di continuare a rimanere nel calcio dei grandi, lo stesso Dzeko potrebbe anche essere posto in forte tentazione da una potenziale offerta da parte degli arabi, la quale potrebbe aggirarsi attorno ai 6 e i 7 milioni di euro. I nerazzurri offrono invece 3,5-4 milioni netti per il rinnovo: ossia la metà.