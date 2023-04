Anche l’Inter sul nuovo ‘fenomeno’ croato: fratello squalificato due anni

I nerazzurri provano a rinfoltire il loro settore giovanile. Occhi puntati sul nuovo astro nascente del calcio. Affare tutt’altro che semplice, anche Psg e City su di lui

Complice la loro precaria situazione economica di cui tutti quanti siamo oramai a conoscenza, l’Inter deve fare una sola ed unica cosa in vista del futuro: ed è quella di tornare ad investire su nuove giovani leve dando un po’ più di importanza al proprio settore giovanile ed incominciando a credere, di conseguenza, leggermente di più nei futuri talenti.

Al tempo stesso però, ciò non vuol dire che Marotta e Ausilio non possano affatto provare a puntare su altre giovani leve estere provenienti, per l’appunto, da un altro continente. E’ il caso di Alem Nezirevic, giovanissimo terzino destro classe ’04 che l’Inter ha recentemente rilevato dal Motala AIF per sostituire Mattia Zanotti (aggregato da un po’ di tempo alla squadra di Inzaghi). Il calciatore ha, infatti, siglato da poco un contratto assieme ai nerazzurri che avrà data valida sino a giugno 2025, col ragazzo stesso che si è già unito da qualche settimana alla Primavera di Cristian Chivu.

Oltre a lui, però, c’è anche un altro ragazzo con grandissimi margini di crescita che l’Inter ha già adocchiato da un po’ di tempo. Stiamo parlando di un difensore centrale classe ’07 che, nonostante la giovanissima età, è oramai entrato a far parte con assiduità della prima squadra che detiene il suo cartellino e su cui moltissimi club europei, inclusa la ‘Beneamata’, hanno già riposto il proprio sguardo nei confronti del diretto interessato. Affare del tutto in salita, però, per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Vuskovic ma zero possibilità di acquistarlo per i nerazzurri: City e Psg in pole

Pur nutrendo un particolare debole calcistico nei confronti di Luka Vuskovic, difensore centrale croato diventato da poco sedicenne ed inoltre titolare dell’Hajduck, club militante nella massima divisione croata ed in cui gioca l’ex nerazzurro Marko Livaja, l’Inter dovrà inevitabilmente rinunciare all’idea di ingaggiare lo stesso classe ’07 in vista del futuro.

Su di lui hanno, non a caso, già riposto la propria attenzione diversi club di Premier League, Manchester City su tutti, assieme al Psg (queste le due società che restano momentaneamente in pole per il ragazzo). Difficile, a tratti impensabile, ipotizzare un suo approdo a Milano vista la super concorrenza da parte delle altre pretendenti. Il suo prezzo è, a onor del vero, già lievitato attorno ai 10 e i 15 milioni di euro e non è affatto detto che, nei mesi a venire, non possa aumentare ancor di più.

Il ragazzo ne fa della forza fisica e dell’altezza i suoi maggiori punti di forza essendo, inoltre, alto 1,93 metri. Per il resto, Luka Vuskovic ha già totalizzato in questa stagione ben 24 presenze tra prima e seconda squadra, cinque di queste con la compagine principale dell’Hajduck, e addirittura 9 reti al fianco della formazione U19.

In via conclusiva, c’è qualcuno che probabilmente si ricorderà di suo fratello maggiore Mario Vuskovic: difensore centrale classe ’00 dell’Amburgo che è stato recentemente squalificato per quasi due anni dal Tribunale della Federcalcio tedesca per essere stato trovato positivo ad un test antidoping che aveva riscontrato la presenza di EPO. Rientro atteso nel novembre 2024 per lui.