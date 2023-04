Scossone Inter: 654 milioni, addio Zhang

Il fondo Investcorp punta davvero all’Inter. Ecco cosa rivelano gli ultimi rumors sulla trattativa. Ci sarebbe un obiettivo dichiarato: raccogliere 654 milioni di dollari

Investcorp fa dunque sul serio? Si parla della ricerca di investitori per rilevare l’Inter da Suning. Le cifre evocate sono pari a 654 milioni di dollari. Metà dei quali da offrire a Zhang per risolvere il pasticciaccio del debito con Oaktree. Secondo le ultime voci, Investcorp, fondo multimiliardario con sede in Bahrain, continua a ragionare su una possibile strategia che porta all’acquisto dell’Inter.

Che i nerazzurri siano sul mercato è cosa risaputa, anche se Zhang figlio continua a mostrarsi sicuro della propria leadership e a lasciar intendere di voler cedere solo quote di minoranza. Le cose sarebbero cambiate nell’ultimo mese, complice la crisi bancaria internazionale.

Che cosa si starebbe profilando all’orizzonte? Le sfortumate congiunture economico-giudiziarie potrebbero portare i proprietari cinesi del club nerazzurro a lasciare la guida della società acquistata nel 2016. Zhang ha debiti irrisolti, un paio di cause nelle quali difendersi e parecchi guai in Cina, dove il Governo gli ha praticamente vietato di investire capitali nel campo sportivo.

654 milioni per l’addio Zhang: la strategia di Investcorp

Per ora sono solo voci. Ma l’insistenza di certi sussurri fa pensare che ci sia sotto qualcosa di grosso, anche perché da Investcorp non è ancora arrivata alcuna smentita. E neanche da Zhang, che di solito è sempre solerte in simili occasioni.

Le ultime notizie giungono da Middle East Economy, secondo cui il fondo del Bahrain starebbe effettivamente cercando di creare un gruppo di investitori per rilevare il club da Suning. Secondo quanto ricostruito, l’azienda vorrebbe raccogliere tra i 545 milioni e i 654 milioni di dollari per l’acquisizione diretta. “Se Investcorp riuscisse nella sua offerta di acquisizione dell’Inter, segnerebbe una significativa espansione del portafoglio sportivo dell’azienda, che comprende già quote di proprietà in diverse squadre e leghe sportive, tra cui una squadra della NFL (Jacksonville Jaguars) e una del campionato di calcio spagnolo“, riporta il giornale economico.

L’interesse di Investcorp nell’acquisire l’Inter risponderebbe a una politica chiara che accomuna molti fondi mediorientali: piace mettere le mani sulle squadre di calcio, intese come reali opportunità di investimento e guadagno. Questi rumors valgono come primi risconti alle tante indiscrezioni già citate e commentate in merito al rinnovato interesse di Investcorp nel rilevare la maggioranza del club nerazzurro.

Festa e le vere intenzioni di Investcorp sull’Inter

La novità sostanziale è rappresentata dalla cifra precisa: 654 milioni di dollari, per liquidare Zhang e ottenere la maggioranza nel club. Non molti giorni fa Carlo Festa del Sole 24 Ore ha illustrato la particolare situazione dell’Inter in diretta a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY.

“È questione nota da ormai circa un anno, ci sono delle riflessioni da parte del principale azionista dell’Inter e c’è bisogno di trovarne uno nuovo che immetta liquidità nel gruppo“, ha detto Festa. “Ma ci sono anche delle resistenze di Zhang che è molto attaccato all’Inter e che chiede cifre elevate per cedere. Quindi ci sono un po’ di stop and go, con gruppi che si interessano. A fine anno scorso alcuni fondi hanno fatto alcune valutazioni, alcuni si sono ritirati, Investcorp invece è rimasto sul dossier e sta cercando dei coinvestitori. Nel calcio di solito è necessario mettersi in consorzio, le ultime operazioni sono sempre state fatte in partnership. Anche nel Milan è entrato Red Bird ma è un’operazione in partnership con Elliot. Tra tutti i potenziali ultimi interessati Investcorp per l’Inter sembra il più credibile“.

Zhang vorrebbe cedere a un prezzo alto. Per farlo dovrebbe prima risolvere il debito con Oaktree e poi garantire la partecipazione alla prossima Champions e magari portare in dote un progetto stadio. Restare fuori dalla prossima Champions League è uno scenario che i conti dell’Inter non si possono permettere. L’obiettivo minimo sempre dichiarato dai dirigenti è entrate fra le prime quattro in Serie A.