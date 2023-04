Icardi e il futuro… a Istanbul: intanto Wanda fa impazzire il web

Il centravanti fa parlare di sé in Francia per il rientro al PSG, intanto è tornato il sereno sul rapporto con la moglie che resta molto attiva anche nel sociale

Mauro Icardi e la sua avventura al Galatasaray potrebbero presto prendere strade diverse, nonostante un inizio che lasciava ben sperare nella redenzione del centravanti argentino in prestito dal Paris Saint-Germain.

Il calciatore è molto apprezzato in Turchia e anche la dirigenza del club di Istanbul spera di poterlo trattenere al termine dell’accordo, cercando di convincere i colleghi parigini ad accettare l’offerta da 10 milioni di euro. Quel che tuttavia lo frenerebbe a restare è proprio il fatto che la sua intenzione era quella di rilanciare il proprio nome in Europa così da compiacere il PSG e valutare, eventualmente, la cessione in un altro top club. Le chance di permanenza in Francia sono comunque piuttosto basse, a meno che non voglia scendere a compromessi e valutare l’ipotesi di restare soltanto un centravanti da turnover senza manie di protagonismo. Si era parlato anche di un potenziale quanto clamoroso ritorno all’Inter, ma le modalità di separazione tra le due parti avrebbero lasciato terra bruciata dietro di sé.

Dal mercato al privato, Icardi e la serenità ritrovata con Wanda Nara

L’incertezza del suo futuro, però, non trova sbocchi nel ritrovato rapporto con la moglie Wanda Nara a seguito dei vari scandali cui il calciatore era andato incontro in passato. Ora il duo sembra essere tornato in scena più convinto che mai e c’è speranza che le abilità da agente della moglie possano aiutarlo a trovare la strada migliore.

Intanto, la Nara resta una figura pubblica sempre molto attiva sul web. Se in passato aveva utilizzato le proprie piattaforme social per punzecchiare il marito con frecciate dirette volte a penalizzare l’immagine del calciatore, oggi appare molto più serena e lascia dietro di sé una scia lunghissima di ammiratori. Ciò che cattura l’attenzione dei più sono le numerose foto, spesso in abiti provocanti, pubblicate senza grandi filtri e con il preciso scopo di destare commenti. La nota showgirl è anche alle prese con la conduzione del programma culinario Masterchef Argentina e proprio nei momenti ‘morti’ dietro al backstage, non si tira affatto indietro dal postare piccoli aggiornamenti quotidiani del suo lavoro secondario. Dentro e fuori dal campo, insomma, Wanda Nara è un vulcano di continue novità.