70 miloni: “Vlahovic al posto di Lukaku”

Il centravanti serbo avrebbe rappresentato uno degli obiettivi di mercato del passato dell’Inter dopo il primo addio di Lukaku, la rivelazione

A seguito della brillante annata di Romelu Lukaku sotto attenta guida di Antonio Conte ha permesso all’Inter di vincere lo Scudetto, ma al contempo ha spianato la strada del centravanti belga verso le sponde della Premier League. Il club nerazzurro, quindi, per risanare le perdite in bilancio, ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo del proprio centravanti fiondandosi poi sull’obiettivo low cost Edin Dzeko.

Quell’estate, tuttavia, prima che il bosniaco venisse prelevato dalla Roma per fare coppia con Lautaro Martinez c’era stato un avvicinamento da parte della dirigenza nerazzurra nei confronti di Dusan Vlahovic, all’epoca tra le file della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Reduce da una incredibile stagione coi viola, il serbo faceva infatti gola a chiunque in Serie A. Poi però i 70 milioni di euro di richiesta avevano allontanato persino l’Atletico Madrid, ben più in salute rispetto all’Inter. E alla fine l’ha spuntata la Juventus, con un colpaccio incredibile a seguito della partenza di Cristiano Ronaldo e priva di un centravanti di sostanza. A raccontare il retroscena è stato il giornalista Fabrizio Biasin nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

Inter, Vlahovic sul mercato? “Un problema della Juve”

“Certo che mi piacerebbe vederlo vestire la maglia dell’Inter”, ha dichiarato Biasin nel corso del suo intervento. Non c’è dubbio, per lui, che sia un calciatore da almeno venti gol a stagione.

Il problema quest’anno, però, va riscontrato non soltanto nella scarsa abilità di valorizzazione da parte di Massimiliano Allegri ma anche nella stessa mancanza di responsabilità da parte dello stesso serbo. “Non credo sia tutta colpa di Allegri se non rende in campionato. In primis dipende da lui perché è lui che scende in campo. Questo non vuol dire che non sia in gamba, ma deve aggiustare la mentalità“, ha poi aggiunto Biasin. E il giornalista, un po’ insoddisfatto, ammette a gran voce: “Per quanto visto a Firenze penso che sia presto dare un giudizio definitivo. Se lo vogliono vendere peggio per loro, dietro di lui c’è una fila lunghissima. Anzitutto dovrebbe fare pace con Allegri, venirsi incontro a vicenda. L’abilità del tecnico sta proprio nel fatto che riesca a raddrizzarli, vedi ad esempio Gatti“.