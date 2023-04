Colpo a zero in attacco: nuovo vertice Inter-agenti

L’Inter continua a monitore i parametri zero. Per la prossima stagione si spera di poter portare a Milano almeno un colpo a zero in attacco. Un vertice recente potrebbe aprire le porte all’ingaggio di un campione

La scarsa vena realizzativa degli attaccanti nerazzurri, con Edin Dzeko ancora in scadenza, Romelu Lukaku in bilico fra riconferma in prestito e ritorno a Londra e Correa destinato alla cessione, spinge Marotta e Ausilio a cercare almeno un attaccante di qualità per la prossima stagione.

Il problema è noto ed evidente: mancano i soldi per agire sul mercato. Per questo bisognerà quasi sicuramente provare a insistere con qualche colpo a zero, specie per l’attacco, dove i prezzi appaiono proibitivi.

I dirigenti dell’Inter si stanno guardando attorno già da un po’. Gli occhi sono sempre puntati su Marcus Thuram. Ma c’è vivo interesse anche per Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano ha già fatto sapere a tutti di non voler rinnovare il proprio contratto con il Liverpool, quindi si libererà a zero il prossimo giugno. C’è chi dice che abbia già un mezzo accordo con il Barcellona o il Real Madrid e chi sostiene che voglia provare una nuova avventura da protagonista.

In questa stagione l’attaccante classe ’91 nato a Maceió ha giocato in tutto 32 partite: le statistiche parlano di 11 goal e 5 assist sotto Klopp. Pare che l’allenatore non abbia preso affatto bene la notizia dell’addio di Firmino. “Sono rimasto sorpreso“, ha detto il tedesco in una recente conferenza stampa, “ma rispetto pienamente questa decisione. È un giocatore molto speciale“.

Dirigenti a colloquio con gli agenti del campione per un colpo a zero in attacco

Il trentunenne Roberto Firmino resta per l’Inter una pista calda. Su di lui ci sono tante altre squadra, fra cui anche alcune italiane (Milan e Roma, su tutte). Ma la dirigenza interista ha già parlato con gli agenti del brasiliano in passato per sondare il terreno e presto potrebbe essere organizzato un nuovo vertice. Servono i soldi per l’ingaggio: è questo il primo ostacolo. Il brasiliano ha un ingaggio da più di 10 milioni a stagione con i Reds.

Inoltre, senza Champions, Firmino difficilmente prenderebbe in considerazione un trasferimento. Ecco perché i risultati di questi ultimi mesi saranno fondamentali. Attraverso la Champions l’Inter può portare in cassa altri liquidi, in modo da sistemare il bilancio. Qualificandosi fra le prime quattro in campionato, avrebbe la sicurezza di partecipare alla prossima Champions.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram è però ancora oggi il primo obiettivo per l’attacco dell’Inter: anche lui un colpo a zero. Com’è noto, i nerazzurri lo seguono da tantissimo. Il figlio di Lilian era il nome preferito da Ausilio per il dopo Lukaku nel 2021. E ci sono stati dunque tantissimi contatti fra il giocatore e la squadra. Probabilmente l’Inter ha già recapitato la sua nuova offerta all’attaccante francese.

Thuram sì o Thuram no: i piani del figlio d’arte

In Germania scrivono che a breve Marcus dovrebbe decidere il suo futuro, mettendo fine al lungo giallo che si è creato sulle sue preferenze. C’è chi è convinto che voglia trasferirsi al Barcellona e chi lo dà ancora come prima scelta del Bayern Monaco. Poi ci sono i club di Premier che lo corteggiano apertamente. L’Inter non può gareggiare con nessuno di questi avversari in termini di ingaggio. Ma può promettere al ragazzo un ruolo da protagonista.

Thuram non sarebbe però un nome con cui sostituire Romelu Lukaku. Nei piani interisti il francese dovrebbe sostituire il Tucu Correa. Quindi è Firmino la vera alternativa a Big Rom, il cui destino non è ancora chiaro a nessuno. Il belga, come ha spiegato più volte Marotta, tornerà al Chelsea, e poi si deciderà cosa fare: se provare a rinegoziare per un secondo anno in prestito a cifre più sostenibili o se la storia fra Lukuku e Inter dovrà finire per sempre.

Nelle ultime ore è tornato un po’ di ottimismo a Milano dopo che nelle scorse settimane Thuram era stato dato praticamente per perso. Si pensava infatti che avesse già firmato per il Barcellona. Ma il club catalano è in difficoltà quanto o più dell’Inter a livello di bilancio. Prima di acquistare nuovi giocatori, anche a zero, deve cedere.