Blitz da 50 milioni di euro: l’offerta mette ko l’Inter

La Premier lo chiama a rapporto. Una società inglese su tutte è pronta a mettere fine ad ogni qualsiasi altro assalto nei confronti del calciatore. I nerazzurri gli dicono addio

Al termine della 38esima giornata, qualsiasi giorno in poi sarà quello giusto per provare a pianificare al meglio il futuro dell’Inter: club che, come ormai deducibile, si appresta a dover mettere in atto una vera e propria rivoluzione, a cominciare dal proprio reparto avanzato.

Spetterà, infatti, a Marotta e Ausilio in primis risolvere i problemi della ‘Beneamata’: scelte che partiranno, per l’appunto, dal mercato. E’ vero, in tanti diranno addio…A cominciare da Joaquin Correa. Ciò che è accaduto nel bel mezzo di questo suo anno abbondante trascorso a Milano è sotto gli occhi di tutti. Pur venendo acquistato per la modica cifra di 30 milioni di euro circa, il ‘Tucu’ non è mai e poi mai stato in grado di fornire, a malincuore, neppure una minima parte di quell’apporto che aveva offerto, in precedenza, alla Lazio.

Ok, il classe ’94 ha sì messo a referto 9 reti in questa sua esperienza nerazzurra ma, nonostante questo, è altrettanto innegabile il fatto che, spesso e volentieri, non ha saputo rendersi utile in nessun altro modo: racimolando, peraltro, ben 7 infortuni (numeri da tutt’altro che poco conto). Per il resto, c’è da tenere in considerazione anche la situazione Lukaku. Ad oggi, infatti, il belga non è per nulla certo della permanenza ad Appiano (cosa che invece dovrebbe accadere con Lautaro e Dzeko, prossimo a dover siglare un accordo annuale tra i 3,5 e i 4 milioni di euro).

Quanto all’ex Manchester United e Anderlecht, l’Inter farà di tutto pur di sottoscrivere assieme al Chelsea il rinnovo del prestito di ‘Big Rom’ nella prossima estate…Anche se ormai si sa – nel calcio, così come nella vita – le cose non vanno sempre come si vorrebbe realmente. A farla breve, insomma, sono tutti questi i motivi per cui i nerazzurri devono necessariamente correre alla ricerca di nuovi rinforzi là davanti. Il piano resta quello di provare ad ingaggiare Marcus Thuram a titolo gratuito nei prossimi mesi ma, al tempo stesso, occhio anche a qualche altro nome che, però, resta momentaneamente fuori dalla portata dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, idea Gimenez per l’attacco: sirene estere in arrivo col Newcastle che può spingersi a 50 milioni

Se c’è un calciatore prossimo a dover compiere, da un momento all’altro, il passo più importante della propria carriera, quello è sicuramente Santiago Gimenez: centravanti di attuale proprietà del Feyenoord.

Già 15 reti e passa messe a segno in stagione dall’attuale numero 29 degli olandesi. Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, stanno già spingendo i suoi intermediari a guardarsi attorno: ponendo, di fatto, il loro sguardo su qualsiasi altra opportunità. Ben presto, infatti, i suoi agenti potrebbero finire per proporlo a tutta una serie di squadre, Inter inclusa, vista la loro precaria situazione là davanti.

Come non detto però. Data l’impressionante annata disputata dal giovane centravanti classe ’01, il prezzo del cartellino dello stesso Gimenez ha oramai raggiunto cifre esorbitanti. Per lui, non a caso, si fa riferimento alla possibilità di poterlo vedere un giorno in Premier League. Ad essere sinceri, c’è il Newcastle che, su tutti, ha già mostrato un particolare occhio di riguardo nei confronti del messicano ed è per questo che, ben presto, potrebbe anche arrivare a porre sul tavolo del Feyenoord la bellezza di 50 milioni di euro.