L’Inter cala il tris: più di 70 milioni, firme in arrivo

Nerazzurri pronti a strappare il triplo sì. L’intesa di massima è già stata raggiunta con ognuno dei tre, manca solamente nero su bianco ora

La politica portata avanti da Marotta e Ausilio in tutti questi ultimi anni di nerazzurro, ossia il voler sottoscrivere diverse operazioni di mercato a parametro zero, ha certamente avuto moltissimi aspetti positivi così come quelli negativi.

Lo si è visto, ad esempio, nella scorsa estate con gli innesti in rosa di Mkhitaryan e Onana a titolo gratuito, così come quelli avvenuti qualche anno prima con Calhanoglu e de Vrij. L’amaro in bocca, invece, che i nerazzurri continuano ad avvertire tutt’ora in realtà, è quello che ci riconduce alla faccenda Skriniar: difensore che, per via del suo contratto in scadenza, a partire dal prossimo luglio diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Psg.

Da questa cosa, l’Inter ne è rimasta fortemente dispiaciuta, al che vuole evitare altri casi simili (chissà se questa cosa basterà però, in quanto rischia di esserci, comunque, un altro caso Skriniar di cui vi parleremo nelle righe successive). Nel frattempo, come vi abbiamo già accennato, Marotta e Ausilio si sono già portati avanti ed hanno perciò deciso di avviare le trattative riguardanti i rinnovi di: Calhanoglu, de Vrij e Dzeko – questi ultimi due, per l’appunto, in scadenza – per cui manca solamente il nero su bianco.

Calciomercato Inter, tutto fatto per i rinnovi di de Vrij, Calhanoglu e Dzeko: triplo accordo da oltre 70 milioni

Onde evitare altri casi Skriniar, esperienza che a malincuore rischia di ripetersi con Alessandro Bastoni, l’Inter ha deciso di blindare Dzeko, Calhanoglu e de Vrij per il resto dei prossimi anni.

Nelle scorse settimane, infatti, era già stata raggiunta un’intesa di massima per il prolungamento di contratto riguardante il turco ed il ‘Cigno di Sarajevo’, mentre nelle ultime ore è emerso fuori che anche l’olandese è prossimo al rinnovo assieme ai nerazzurri. La priorità da parte dell’Inter era e resta, innanzitutto, quella di non far allontanare minimamente Hakan Calhanoglu da Appiano.

L’ex Milan andrà, non a caso, a beneficiare di un contratto sui 6 milioni di euro a stagione – bonus inclusi – sino a giugno 2027, niente meno che 48 milioni lordi per intenderci. Anche de Vrij si appresta a siglare il suo rinnovo sino al prossimo 2025 andando a percepire 4 milioni netti all’anno (il che vuol dire 16 lordi). Anche Dzeko, dal canto proprio, firmerà un contratto annuale da circa 3,5-4 milioni netti (ossia 7-8 milioni lordi). Un investimento complessivo da oltre 70 milioni di euro, insomma, ma che l’Inter ha reputato necessario.

Calciomercato Inter, c’è il nodo dell’ingaggio sul rinnovo di Bastoni: le ultime

L’altro caso Skriniar di cui vi parlavamo prima, invece, riguarda l’altro centrale di difesa Alessandro Bastoni: calciatore che dalle parti della Milano nerazzurra reputano pressoché fondamentale e che ha comunque un contratto con data valida sino a giugno 2024.

E’ questo il motivo per cui l’intera dirigenza interista deve fare alla svelta. Il suo è un discorso un po’ più complesso, col calciatore che ha già fatto sapere di volere 6 milioni mentre i nerazzurri, al momento, ne avrebbero posti circa 4,5 di milioni di euro sul piatto. Attesi novi ed ulteriori colloqui già nelle prossime settimane. Il forte centrale ‘made in Italy’, momentaneamente, ha dato assoluta priorità all’Inter ed è per questo che si proverà a trovare un punto d’incontro il prima possibile.