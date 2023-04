Brahim Diaz dal Milan all’Inter: quando e come la suggestione può diventare realtà

L’Inter è la squadra col minor numero di dribbling riusciti in A. Inzaghi non possiede neanche un calciatore in grado di puntare l’uomo. Occhio all’idea Brahim

Di calciatori, dalle parti di Appiano, se ne sono visti a bizzeffe nel corso di questi ultimi anni, eppure, nell’arco di queste ultime due stagioni, tolti Perisic e Sanchez, nessun altro è stato in grado di puntare l’uomo nella stessa e identica maniera in cui facevano loro.

Non è un caso, infatti, che ad oggi l’Inter non disponga all’interno del proprio roster neanche di un singolo giocatore in grado di saltare l’uomo. Né Dimarco e Gosens, né tantomeno Dumfries, sono stati capaci di puntare con la giusta assiduità il loro avversario. A confermarlo sono proprio i numeri, da cui emerge che i nerazzurri sono ultimi in Serie A per numero di dribbling tentati e riusciti. Addirittura, sopra di loro, vi è la Cremonese: una squadra che naviga nei bassifondi del campionato e, per giunta, neo promossa.

Non lo scopriamo di certo noi ma, man mano che passano i giorni, questa difficoltà si sta notando sempre più. Oltre ai cross provenienti dalle corsie laterali, infatti, la squadra di Simone Inzaghi non possiede, attualmente, di un piano alternativo di gioco e, magari, è stato proprio questo a non consentire ai nerazzurri di fare bottino pieno nelle ultime uscite.

Insomma, tolti i vari Leao e Kvaratskhelia, giocatori che l’Inter non può certamente permettersi, c’è almeno un altro calciatore per cui l’intera dirigenza interista potrebbe, quantomeno, provare a fare un tentativo in vista dei prossimi mesi? In effetti, un’idea che potrebbe sorgere fuori dal nulla, è quella che ci porta a fare riferimento al nome di Brahim Diaz: trequartista attualmente in forza al Milan, per cui i nerazzurri potrebbero arrivare a compiere un eventuale ed ipotetico tentativo solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, il nome di Brahim può far comodo ai nerazzurri: ecco come la suggestione diventerebbe realtà

Nel caso in cui il Milan non dovesse trovare la quadra nell’affare Brahim Diaz, calciatore il cui riscatto è in ballo a circa 22 milioni, con eventuale controriscatto da parte del Real Madrid fissato a 26-27 milioni, l’Inter potrebbe, a quel punto, iniziare a prendere in considerazione il nome dello spagnolo.

Marotta e Ausilio potrebbero, infatti, intraprendere un’avanzata nei confronti del classe ’99 negli scorci finali dell’estate, nel momento in cui avranno dunque un budget perlopiù alla portata, arrivando ad offrire ai ‘Blancos’ un prestito con obbligo condizionato (modalità Asllani insomma). La carta che potrebbe, nel caso, risultare decisiva nelle sorti di questo potenziale affare potrebbe essere quella di Hakan Calhanoglu, centrocampista che ha trascorso un’annata al fianco dello spagnolo quando ancora in forza al Milan.

E’ vero, ad oggi stiamo parlando solamente di una misera suggestione, a mercato in corso chissà….Peraltro Brahim Diaz e diciottesimo nella classifica per dribbling riusciti in Serie A, fermo momentaneamente a quota 28.