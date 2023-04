Ora testa al Benfica: le scelte di Inzaghi e come sta de Vrij

Le condizioni dell’olandese in vista del ritorno dei quarti di Champions e non solo. In dubbio dal 1′ anche un altro top. Le possibili mosse in vista di Inter-Benfica

Proprio come accaduto nelle ultimissime uscite di campionato, l’Inter ha accusato un’altra, l’ennesima, battuta d’arresto in questa edizione di Serie A. Già 11 i ko racimolati nella massima divisione italiana nel corso di quest’annata e, questa cosa, non ha fatto nient’altro che alimentare ancor di più, giustamente oseremmo dire, le polemiche dei tifosi interisti.

A onor del vero, infatti, i ragazzi di Inzaghi – con quest’ultimo sempre più in bilico in vista della prossima stagione – non trovano la via dei tre punti in campionato dallo scorso 5 marzo contro il Lecce. Risale a quella data l’ultimo successo raccolto in Serie A da parte di Lautaro e compagni – col ‘Toro’ che non va a segno proprio da quella gara – dove, poi, sono giunti nel corso delle cinque gare successive: 3 sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, 1 pareggio rimediato al 90′ contro la Salernitana e la nuova ed ulteriore batosta di ieri sera contro il Monza.

Un momento di difficoltà che non si spiega affatto visto e considerato che, perlomeno in Champions, l’Inter è lì riuscita, contro ogni pronostico, a compiere una cavalcata strepitosa sin qui. La storia la conosciamo ormai tutti e, dopo aver eliminato il Barcellona dal proprio girone, e aver fatto fuori anche il Porto agli ottavi, i nerazzurri sono consecutivamente riusciti a rifilare ben 2 reti al Benfica in quel del ‘Da Luz’. Sia chiaro, il loro è un risultato che non vuol dire ancora vittoria ma che, certamente, ha già lanciato un fortissimo segnale alla squadra di Roger Schmidt. Proprio per questo, in caso di passaggio del turno, la stessa ‘Beneamata’ finirebbe per trovare a quel punto la vincente di Napoli-Milan, gara che si giocherà tra due soli giorni in quel del ‘Maradona’.

Nel frattempo, però, soffermiamoci un attimo sul presente e rivolgiamo, perciò, uno sguardo al prossimo match che andranno ad affrontare i nerazzurri dove, ad attenderli, e come già preannunciato del resto, ci saranno proprio i lusitani. E’ in vista di questa gara, infatti, che restano da monitorare attentamente le condizioni di Stefan de Vrij, uscito acciaccato nel corso della partita giocatasi ieri sera contro la squadra di Raffaele Palladino a causa di un problema alla caviglia. Il calciatore sosterrà alcuni esami nel corso dei prossimi giorni e sarà solamente tra lunedì e martedì che si verrà a piena conoscenza di una sua eventuale convocazione o meno.

Inter-Benfica, le possibili mosse di Inzaghi in vista del ritorno dei quarti di Champions: le ultime da Appiano

Non c’è solamente la faccenda de Vrij a tenere banco dalle parti del Suning Training Center di Milano in quanto, proprio nella giornata di ieri, si è sviluppato un nuovo caso Dzeko.

Il bosniaco è, infatti, andato su tutte le furie in occasione del match di ieri sera contro il Monza a causa della decisione intrapresa da parte di Simone Inzaghi: il quale ha optato per inserirlo negli ultimissimi minuti del match. Ad ogni modo, però, contro i lusitani dovrebbe rivedersi non soltanto Edin Dzeko ma dovrebbero rientrare, bensì, anche Acerbi e Lautaro dal 1′, partiti entrambi dalla panchina contro i brianzoli, ma poi subentrati tutti e due nel corso della ripresa.

Difficile pensare anche ad un possibile ritorno di Calhanoglu sin dai primi istanti, visto e considerato che non ha ancora recuperato la sua condizione ottimale. A rindossare, ancora una volta, le vesti da play-maker basso dovrebbe essere nuovamente Brozovic, entrato anche lui al 71′ meno di sole ventiquattr’ore fa. Diventa assai probabile, a questo punto, rivedere da punto e accapo lo stesso undici di partenza che si è visto all’andata in quel di Lisbona. Queste, ad oggi, le possibili mosse di Inzaghi in vista del ritorno dei quarti di Champions.

LA PROBABILE DELL’INTER PER IL BENFICA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.