Futuro lontano dall’Inter, intanto Correa si sposa: pubblicato atto di nozze

Il presente di Correa non è così sereno, ma il futuro potrebbe essere più dolce: l’attaccante argentino è pronto alla nozze con la compagna Chiara Casiraghi

Si trasferiranno insieme in Spagna l’anno prossimo? Contro il Monza, il Tucu Correa aveva dato l’illusione di poter finalmente combinare qualcosa di buono. La sua grande chance l’ha avuta nel primo tempo ma il suo tiro è uscito troppo strozzato e così Di Gregorio è riuscito a salvarsi.

Sì, è sembrato un po’ più volenteroso del suo solito, il Tucu, ma non è bastato. Il pubblico lo ha fischiato quando ha sbagliato stop e passaggi. E alla fine Simone Inzaghi si sarà dovuto di nuovo pentire dei averlo schierato titolare.

L’annata, per Joaquin Correa, calcisticamente parlando, è cominciata e, con tutta probabilità, finirà male. In campo con la maglia dell’Inter ha dato poco. Per il resto è rimasto in infermeria, bloccato da vari infortuni. L’argentino può però sorridere almeno per quanto riguarda la sua vita privata. Correa convolerà presto a nozze con la bella Chiara Casiraghi, influencer figlia di Pierluigi, ex attaccante di Lazio, Juventus e della Nazionale italiana.

Come sposini dovranno vivere insieme la prossima stagione da calciatore del Tucu. Ma dove? All’Inter il suo tempo sembra finito. La dirigenza vorrebbe venderlo, anche se mancano le offerte. Probabilmente si cercherà una squadra intenzionata ad accoglierlo in prestito, magari con diritto di riscatto. Fino a qualche mese fa era più o meno vivo l’interesse del Siviglia. Ma dopo l’esonero di Jorge Sampaoli, la trattativa si è arrestata.

Correa convola a nozze e pensa al suo futuro lontano dall’Inter

Il Tucu gioca in nerazzurro dall’estate del 2021. La dirigenza lo scelse al posto di Marcus Thuram. L’ex attaccante della Lazio ha vinto con l’Inter tre trofei: due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. E finora ha disputato sessantasette partite in tutto. Goal totali? Solo nove. Certo, le sue due stagioni in nerazzurro sono state fortemente condizionate dai guai fisici. Ma anche nel momento di massima forma, Correa non si è distinto fra gli altri attaccanti.

In Champions contro il Benfica, all’andata, era entrato bene. E qualcuno aveva sperato che da quella prestazione potesse nascere qualcosa di interessante. Il match successivo, in casa contro il Monza in campionato, ha confermato che l’argentino non regge atleticamente e mentalmente la maglia. Fa una cosa buona e dieci male, per il resto del tempo si nasconde o chiede troppo ai suoi piedi.

Il criticatissimo Inzaghi paga anche la fiducia pressappoco infinita riservata al suo pupillo. Una delusione ormai inconfutabile. Il povero Correa rischia di perdersi per sempre, d’intristirsi ulteriormente. Ecco perché dev’essere ceduto. Ha bisogno di cambiare aria. Il matrimonio, magari, lo aiuterà a ritrovare un po’ di serenità e forza mentale. Non si conosce ancora la data del lieto evento, ma la diocesi di Milano ha già pubblicato l’atto di matrimonio. La cerimonia sarà celebrata nella parrocchia San Pio X a Monza, cioè nella città della sposa.

Sa un po’ di beffa: Monza, l’ultima partita fallimentare del Tucu, sarà anche il luogo in cui celebrerà il giorno più importante della sua vita sentimentale con Chiara, figlia del brianzolo Pierluigi Casiraghi, grande attaccante degli anni ’90 e vice-campione del mondo a Usa ’94.

Fra Spagna e Inghilterra: le possibili destinazioni del Tucu

Si è parlato di un interesse della Fiorentina, ma sembra difficile che la Viola possa offrire al Tucu l’ingaggio pieno. A questo punto, l’Inter guarda con maggiore fiducia all’estero. Che Joaquin Correa sia sul mercato, lo sanno tutti. Che interessi quasi a nessuno, è altrettanto noto. Quest’anno l’argentino ha giocato solo venti partite siglando tre goal e un assist. Per un infortunio si è giocato anche la possibilità di giocare in Qatar con la nazionale campione del Mondo.

Il suo apporto è stato da più punti di vista deludente, soprattutto per il prezzo enorme del suo cartellino. 35 sono i milioni pagati dai nerazzurri alla Lazio nell’estate del 2021 per portare il Tucu a Milano. Ora l’Inter lo venderebbe per 15 milioni.

Il Siviglia non si è fatto più vivo. E allora si spera che possano muoversi il West Ham, l’Aston Villa o l’Everton. I tre club di Premier si sono infatti interessati all’attaccante, e potrebbero investire la cifra richiesta dall’Inter senza problemi. Ma secondo le dirigenze delle squadre Correa vale meno. Quindi si tratterà sul prezzo.