L’Inter si libera di Correa: in Premier per 15 milioni

Il centravanti non rientra più nei piani dell’Inter e la dirigenza studia le opzioni di cessione con alcune offerte dalla Premier League

Male, anzi malissimo per Joaquín Correa in questa stagione. Il centravanti argentino avrebbe dovuto mostrare gli artigli per riscattare un’ambigua stagione passata con la maglia dell’Inter, fino a questo momento non ci sono state le giuste risposte.

In campionato ha giocato poco, spesso da subentrato, perché Simone Inzaghi ha spesso preferito accoppiate vincenti con Lautaro Martinez a fungere da collante tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. In Champions League è praticamente non pervenuto. Così la dirigenza nerazzurra ne ha abbastanza e vorrebbe quantomeno evitare di perdere ancora preziosi milioni, laddove potrebbe inserirlo prontamente sul mercato della prossima sessione estiva.

Calciomercato, Correa verso la Premier: duello a ‘rischio’ retrocessione

Oltre a qualche possibile occasione in Serie A, Correa è ben accetto nel campionato de La Liga facilitato anche dalla folta presenza di calciatori ispanici. Un ambiente florido per i sudamericani, come insegna la storia del calcio di quel Paese. Al contempo, però, iniziano a farsi avanti alcune piccole realtà di Premier League.

Da un lato ci sarebbe il grande interesse del Bournemouth, a patto che possa evitare una rovinosa retrocessione nel campionato di Championship inglese. Altrimenti è molto probabile che possa essere il Nottingham Forest ad avere la meglio su Correa, nel duello con la rivale diretta. I primi hanno già fatto spesa in Serie A, mentre i secondi vantano di un direttore sportivo italiano, Filippo Giraldi, in stretto contatto con i club nostrani per ovvi motivi di appartenenza. In entrambi i casi l’Inter conta di monetizzare la cessione per almeno 15 milioni di euro più eventuali bonus da includere al momento della firma dell’accordo.