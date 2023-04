Incontro con l’agente: 40 milioni, Juve pronta a chiudere

Bianconeri pronti ad anticipare la folta concorrenza per il calciatore. Nel frattempo l’Inter ha già incontrato il suo rappresentante. Tutte le novità del caso

In vista della prossima sessione di calciomercato, l’Inter avrà tutta una serie di faccende da dover sbrigare, a cominciare dalla questione Sensi. Ad essere sinceri, infatti, il centrocampista ‘made in Italy’ ha fatto meta in quel di Monza nel corso della passata estate a titolo temporaneo.

Non c’è nemmeno da nasconderlo. I nerazzurri hanno deciso, perlomeno in occasione di questa stagione ricorrente, di non fare più affidamento sul classe ’95 visti i precedenti legati ai suoi infortuni. Pur essendo un calciatore dotato di grandissime qualità, infatti, l’ex Sassuolo ha rimediato nel corso della propria carriera fin troppi acciacchi fisici, a maggior ragione nell’ambiente nerazzurro. Parliamo di un centrocampista che, per quanto possa e debba considerarsi uno dei migliori italiani in circolazione, ha comunque totalizzato 8 infortuni nella sua esperienza trascorsa all’Inter.

Non si sa ancora, ad oggi, quello che potrebbe essere il futuro di Stefano Sensi…Anche se, chi si occuperà del tutto, è proprio il suo agente Beppe Riso: persona di fiducia che cura sin da sempre gli interessi del calciatore nato a Urbino. Peraltro, lo stesso Riso, è da considerarsi anche il rappresentante di altri tesserati nerazzurri. Pensiamo, ad esempio, a: Gagliardini, Pirola, Oristanio e ai fratelli Carboni…Ed infine anche a Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza al Sassuolo.

Ecco, il fato ha voluto che proprio nella giornata di ieri il noto intermediario facesse visita all’Inter e non è minimamente da escludere il fatto che non si possa essere discusso anche a proposito della sua situazione contrattuale. Tra l’altro, quello di Frattesi, è un profilo che continua a rimanere sotto i più attenti riflettori della Juventus.

Calciomercato Inter, Riso e la visita in quel di ‘Viale della Liberazione’: si riapre la pista Frattesi?

Ve lo abbiamo già anticipato. Poco più di ventiquattr’ore fa è andato in scena l’incontro tra l’agente Beppe Riso e l’intera dirigenza nerazzurra. Tanti, tantissimi i temi affrontati nel corso di questo dibattito dove, molto probabilmente, è sorto fuori anche il nome di Davide Frattesi.

Il classe ’99 piace ormai da moltissimo tempo all’Inter anche se, in quest’ultimo periodo, i nerazzurri lo hanno un pochino mollato a causa del suo esorbitante valore. Ad essere sinceri infatti, nonostante l’età del tutto intermedia, Frattesi vanta già un valore economico attorno ai 35-40 milioni di euro. Questo il motivo per cui i nerazzurri, non ritenendolo una vera e propria priorità al momento, hanno deciso di mollarlo.

Nel frattempo, un altro ostacolo resta quello della Juventus: club che nel corso della prossima estate proverà ad anticipare tutti per il calciatore in questione. Su questo, però, il Sassuolo è stato abbastanza chiaro.

Occorrono, come minimo, 40 milioni di euro…E, ad averlo ribadito ulteriormente, è stato lo stesso amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, il quale ha ammesso tutto ciò al microfono di ‘La Politica nel Pallone’: “La nostra volontà era e resta quella di trattenere Frattesi. Nel calcio però, alle volte, le cose non vanno sempre nella maniera in cui si vorrebbe realmente. No, non abbiamo discusso con la Juventus ma la sua valutazione resta di 40 milioni. E’ questa la richiesta che abbiamo fatto anche in Premier League dopo aver venduto Scamacca allo stesso prezzo”.