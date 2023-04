Formazioni UFFICIALI Inter-Benfica: Inzaghi conferma l’11 dell’andata

Da Lautaro a Otamendi, ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ nel match di ritorno dei quarti di Champions League

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Benfica che fra circa un’ora si affronteranno al ‘Meazza’ nel match di ritorno dei quarti di Champions League.

Inzaghi conferma in toto la stessa formazione dell’andata: Acerbi a guidare la difesa, Brozovic in cabina di regia, davanti il tandem Dzeko-Lautaro. Carte a gara in corso Lukaku e Calhanoglu, tornato quasi a pieno regime. Sponda lusitana, Schmidt ritrova Otamendi al centro della difesa: 4-2-3-1 come al ‘Da Luz’, Gonçalo Ramos l’unica punta.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BENFICA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Ciquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All.: Schmidt

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)