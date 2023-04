Inter in semifinale, Inzaghi ‘punge’: “So chi parla male…”

Il tecnico dell’Inter dopo la qualificazione alle semifinali di Champions: “Sono felice per i miei ragazzi, lavoro per far vivere ai tifosi serate come queste”

L’Inter si fa rimontare dal Benfica da 3-1 a 3-3 ma, in virtù del 2-0 ottenuto martedì scorso al ‘Da Luz’, strappa il pass per le semifinali di Champions dove incontrerà il Milan: “C’è grande felicità perché è una serata importante per tutta l’Inter – ha esordito un soddisfatto Inzaghi al microfono di ‘Amazon Prime’ – Abbiamo meritato nel doppio confronto contro una squadra che, prima di noi, aveva perso due partite. Ora ce la giocheremo alla grande”.

Con la qualificazione in semifinale, Inzaghi scaccia nuovamente via le voci di un esonero: “Se ricomincio a respirare? No, sono felice per i miei ragazzi. Siamo partiti da un girone complicatissimo con Bayern e Barcellona e adesso siamo qui. Le critiche so da dove provengono, chi parla bene e chi parla male ma sono concentrato sulla squadra e sul mio lavoro per far vivere ai tifosi serate come queste. Gol incassati? Il secondo è stato bravissimo il loro attaccante, il terzo c’è stato un fischio e i miei giocatori si sono fermati… Ma abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo coprendo il campo molto bene. I cambi ci hanno aiutato. Preferito tra Lukaku e Dzeko? Il mio obiettivo è avere tutti e quattro gli attaccanti a disposizione. Tranne l’ultimo mese, questo non è mai successo. Ci sono tanti impegni ravvicinati, loro mi stanno dando tutto”.