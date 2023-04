Inter-Juve, tutti spiazzati: accordo raggiunto

Nessun approdo in Serie A da parte del big. A farne le spese sono sia i nerazzurri che la ‘Vecchia Signora’. L’intesa è già stata trovata e ora si attende solamente la conferma ufficiale

E’ sempre stato così e probabilmente continuerà ad esserlo in eterno. Juventus-Inter è un duello che non terminerà mai e poi mai. Dopo essersele date di santa ragione, in tutti i sensi, sia nel match di ritorno in campionato che nella semifinale d’andata di Coppa Italia, col secondo round del doppio confronto che necessita di essere ancora disputato tra l’altro, sia l’una che l’altra compagine si trovavano, ormai da tempo, a duello anche sul mercato.

Al termine di questa 31esima giornata di Serie A, infatti, Inter e Juve si troveranno face to face per l’ennesima volta in questa stagione. Sarà, non a caso, nel prossimo mercoledì 26 aprile che la squadra di Simone Inzaghi affronterà, per la quarta volta in quest’annata, la formazione di Massimiliano Allegri. Momentaneamente, grazie ai due successi ottenuti in campionato, la ‘Vecchia Signora’ vanta già due vittorie a proprio favore sui nerazzurri con questi ultimi che, dopo aver riacciuffato il pareggio nei minuti finali del match d’andata di Coppa Italia, proveranno ora a strappare il pass per la finale in occasione della gara che, come già preannunciato, andrà di scena tra sei giorni esatti.

Non è finita qui. Così come la ‘Beneamata’ infatti, ancora alle prese con tutta una serie di situazioni da dover risolvere nel proprio reparto avanzato, anche i bianconeri stanno nutrendo qualche difficoltà all’interno del proprio parco attaccanti. Eccezion fatta per Kean, andato a segno nello scorso 1 aprile contro il Verona, e Milik – rimasto nell’ultimo periodo alle prese con un brutto infortunio muscolare che l’ha tenuto out sin dagli scorci finali dello scorso gennaio – a preoccupare particolarmente Cherubini e soci è la faccenda Vlahovic. A onor del vero, il serbo non trova la via del gol in Serie A dallo scorso 7 febbraio in occasione della gara giocatasi contro la Salernitana.

Un digiuno fin troppo lungo il suo e che, non a caso, ha spinto l’intera dirigenza bianconera a prendere in considerazione negli ultimi mesi l’idea di una sua potenziale cessione in estate. Chiaramente, in caso di addio da parte dell’ex Fiorentina, Allegri &co sarebbero a quel punto costretti a dover correre ai ripari ed è per questo che, nel frattanto, Ferrero e soci avevano già posto sotto i propri radar tutta una serie di osservati speciali. Tra questi figura, inoltre, anche il nome di Roberto Firmino: centravanti in scadenza di contratto che interessa particolarmente anche all’Inter ma che purtroppo appare in procinto di dover intraprendere una nuova avventura, per giunta del tutto lontana dall’Italia.

Calciomercato, Inter e Juve dicono addio a Firmino: già trovato l’accordo per il suo passaggio al Galatasaray

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal portale turco ‘Ajansspor.com’ nelle ultime ore, Roberto Firmino avrebbe già trovato una prima intesa per formalizzare il suo approdo al Galatasaray nel corso della prossima estate.

Come ormai risaputo, del resto, il forte centravanti brasiliano si trova attualmente in scadenza assieme al Liverpool e, dopo averlo ribadito più e più volte anche in prima persona, è emerso fuori che, con ogni probabilità, lo stesso classe ’91 non estenderà la durata del proprio contratto assieme ai ‘Reds’: motivo per cui dirà addio a titolo gratuito nei prossimi mesi. Di conseguenza, l’idea di poterlo ingaggiare, eventualmente, a zero aveva allettato fortemente sia Juventus che Inter.

A quanto pare, però, sia l’uno che l’altro club italiano dovranno finire per accettare l’idea di dover fare a meno di Roberto Firmino anche in futuro. Questo se non altro per il fatto che, proprio come riferito dalla fonte turca di cui vi abbiamo parlato prima, il forte centravanti brasiliano è in procinto di accasarsi al Galatasaray: club con cui, lo ribadiamo, avrebbe già trovato l’accordo per il suo passaggio in giallorosso da luglio in poi. Chissà, magari potrebbe essere proprio lui il potenziale erede di Mauro Icardi, accasatosi momentaneamente agli ‘Inferno’ tramite la via del prestito secco, in caso di suo mancato riscatto dal Psg nei prossimi mesi.