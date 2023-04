Svolta clamorosa: Mourinho e un bomber ‘stellare’

‘Lo Special One’ appare pronto a ritrovare un ex del passato al suo fianco. Prende sempre più quota il suo potenziale addio dalla Roma, c’è già sotto un piano

Nelle ultime settimane, non si è fatto nient’altro che parlare a proposito di un eventuale ed ipotetico addio di Jose Mourinho dalla Roma a fine stagione. Tendenzialmente, questi rumors di mercato, nella maggior parte dei casi, possono essere in grado di distogliere l’attenzione da ciò che si sta compiendo attualmente, ma non se vieni soprannominati lo ‘Special One’…E di questa cosa se ne sono resi conto anche i supporters giallorossi.

A onor del vero infatti, ad un anno di distanza dalla conquista della Conference League, la ‘Lupa’ sta lottando anche in quest’annata per prestigiosi traguardi. A testimoniarlo è il loro attuale terzo posto in campionato, coi giallorossi che vantano ad oggi un +5 sull’Inter, ed il loro cammino europeo. Dopo aver passato il proprio girone di Europa League, la Roma è conseguentemente riuscita ad avere la meglio anche sulla Real Sociedad fino a portarsi ai quarti di finale, dove ci si gioca ancora il pass per le semifinali contro il Feyenoord, momentaneamente reo di aver vinto 1-0 all’andata in Olanda.

Nonostante questo però, man mano che l’estate si avvicina sempre più, ecco che sono già incominciati a spuntare fuori i primi possibili risvolti di mercato. Uno di questi riguarda, per l’appunto, Jose Mourinho: tecnico sul cui futuro sono sorte fuori tutta una serie di voci. E’ emerso, infatti, che lo ‘Special One’ potrebbe essere in procinto di poter dire addio alla Roma a fine stagione. Tra le tante ipotesi è apparsa, inoltre, quella di un suo potenziale ritorno all’Inter. E’ vero, questo è uno scenario che, per quanto possa essere romantico, per certi versi, resta tutt’altro che semplice.

I nerazzurri si trovano, come più che deducibile d’altronde, in una situazione economico-finanziaria alquanto precaria ed è per questo che, al momento, sono impossibilitati di poter dare le giuste garanzie sul mercato ad un qualsiasi top allenatore, a maggior ragione per Mourinho. A prescindere da tutto il resto, però, quello del tecnico portoghese dalla Roma resta un addio del tutto fattibile al tramonto di quest’annata e, a non aver nutrito alcun dubbio a riguardo, è stata proprio una testata giornalistica in particolare.

Calciomercato, altro che ritorno di Mourinho all’Inter: lo ‘Special One’ va al Psg e si porta un ‘9’ da paura

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘RMC Sport‘, nelle ultime ore avrebbe preso vita la possibilità di un effettivo approdo di Jose Mourinho sulla panchina del Psg con potenziale data di validità a partire dalla prossima stagione.

A poter aver dato il via alle danze, potrebbe essere stato proprio l’attuale direttore sportivo dei parigini, quale Luis Campos, dirigente con cui Mourinho ha già avuto a che fare all’incirca dieci anni fa nell’operato svolto assieme al Real Madrid. Non è finita qui però. Si legge inoltre che lo stesso Ds starebbe sognando, assieme all’eventuale approdo dello ‘Special One’, l’ingaggio di un vero e proprio numero ‘9’ da sogno all’interno dello scacchiere francese. I nomi, al momento, sono quelli di Victor Osimhen o, in alternativa, quello di Harry Kane.

Altro che potenziale ritorno all’Inter insomma. ‘Il tecnico portoghese avrebbe, per dipiù, già dato la propria disponibilità nel voler trattare’ – riferisce lo stesso e identico quotidiano sportivo.