Via Brozovic e ritorno incredibile: Inter otto anni dopo

Il centrocampista croato piace in Premier League e non ha garanzie sulla permanenza in estate, al suo posto un gradito ritorno di non facile completamento

L’Inter sembra aver ricominciato a percorrere la retta via della vittoria ma non è detta l’ultima parola finché sul tavolo del presidente Steven Zhang non figurerà la certezza della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, senza considerare affatto l’impresa compiuta nel quarto di finale d’andata contro il Benfica.

Nel caso in cui l’obiettivo ultimo dovesse essere raggiunto, è probabile che Simone Inzaghi possa scacciare le voci dell’addio restando fermo sulla panchina dell’Inter anche per il prossimo anno. A patto che la dirigenza nerazzurra gli regali i giusti rinforzi di mercato, almeno uno per reparto. La partenza di Milan Skriniar lascia infatti scoperto uno slot importante in difesa e non sono molti i profili in grado di rimpiazzarlo, mentre in avanti potrebbe lasciare Romelu Lukaku di rientro al Chelsea post prestito annuale. Anche in mediana, però, nulla è certo: Nicolò Barella potrebbe restare a meno di clamorose offerte dall’estero, mentre Marcelo Brozovic desta numerosi dubbi. Il primo è relativo alla sua resa fisica: in questa stagione ha subito troppi acciacchi che hanno minato il suo minutaggio in favore di un grande Hakan Çalhanoğlu. In secondo luogo, restano forti le pressioni dalla Premier League e dunque l’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe anche valutare di lasciarlo partire per monetizzare a dovere, donando alle casse nuovo respiro e margine di operatività per altre operazioni. Come nel caso dell’eventuale sostituto in mediana, Mateo Kovacic.

Calciomercato, l’Inter rivede Kovacic: doppio (difficile) compromesso

Il connazionale croato – come riportato da ‘calciomercatonews.com‘ – rappresenta un’opzione viva per via delle carenti volontà da parte dei ‘Blues’ di trattenerlo oltre a Londra, specie se dovessero arrivare altri profili di prospettiva a comporre il reparto di Frank Lampard (attuale tecnico ad interim, ndr).

Certo è che l’Inter, alle attuali condizioni economiche, non potrebbe farci molto: 9 milioni di euro a stagione sono ben oltre ogni immaginazione anche per Piero Ausilio che tanto lo stima e ammira da tempo. L’entourage del calciatore dovrebbe dunque scendere ad un grosso compromesso per accogliere il ritorno del figliol prodigo in maglia nerazzurra, con un sacrificio non indifferente. Al contempo, anche il Chelsea dovrebbe approvare la sua cessione ad un costo nettamente ribassato rispetto al prezzo di vendita standard che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’operazione, dunque, appare piuttosto difficile per essere portata a termine.