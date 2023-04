Da Calhanoglu a Correa: le scelte di Inzaghi per Empoli

Il tecnico piacentino ha già incominciato a studiare il piano anti Empoli, compagine che ha già battuto i nerazzurri nel confronto d’andata. Diverse le possibili novità

A distanza di quattro giorni dal prestigioso traguardo ottenuto in Champions League, dove all’Inter è bastato il 3-3 rimediato nel match di ritorno contro il Benfica, complice soprattutto il 2-0 ottenuto in loro favore nella gara d’andata, per accedere alle semifinali del torneo, gli stessi nerazzurri proiettano ora il proprio sguardo al campionato, dove ad attenderli ci sarà direttamente la compagine di Paolo Zanetti.

Rispetto alla gara andata in scena, per l’appunto, lo scorso mercoledì 19 aprile in quel del ‘Meazza’ contro i lusitani, Simone Inzaghi sta pensando a dare un altro ed ulteriore volto alla propria squadra cambiando, di fatto, buona parte del suo undici titolare. Molto probabilmente, infatti, a dover partire dall’inizio non sarà la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro, bensì Lukaku-Correa. Svelate, ora, tutte le possibili novità di giornata.

Inzaghi ridisegna l’attacco per Empoli-Inter: salgono anche le quotazioni di Calhanoglu a centrocampo

Come appena preannunciato, in vista dello scontro valido per la 31esima giornata di Serie A tra Empoli ed Inter, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30 nella cornice di pubblico del ‘Castellani’, il tecnico piacentino sta già pensando a tutta una serie di cambiamenti.

Si prevedono, infatti, perlomeno 4/5 cambi rispetto agli undici che sono scesi in campo mercoledì in occasione del quarto di ritorno contro il Benfica. Diciamo questo, se non altro, per il fatto che Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo all’ormai stakanovista Darmian, lanciando D’Ambrosio dal 1′, ma non ad Acerbi, visto e considerato che de Vrij non è ancora al meglio. A centrocampo, invece, la novità riguarda il possibile rientro di Calhanoglu dal 1′ con Mkhitaryan che, salvo altre variazioni, dovrebbe accomodarsi in panchina sin dai primi istanti.

Possibile spazio anche per Gosens sulla sinistra, ma occhio anche alle quotazioni di Bellanova lì sulla destra al posto di Dumfries le cui sono leggermente in salita, mentre in attacco non dovrebbero vedersi né Lautaro e né Dzeko. Inzaghi ha, infatti, nel proprio mirino anche il match di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juve, valido per la semifinale di ritorno.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. All: Inzaghi.