La Juve si tira fuori dalla corsa: l’Inter prepara il piano per portarlo a Milano

I bianconeri hanno ormai mollato il calciatore. A farci su un pensierino sono ora i nerazzurri. Concorrenza più folta che mai e prezzo già sui 35 milioni

Alla vigilia di questa stagione, nessuno si sarebbe, certamente, mai e poi mai immaginato così tante sconfitte da parte dell’Inter. A onor del vero, infatti, i nerazzurri stanno mancando di piena concretezza in Serie A ed è per questo che, ancor prima che la prossima annata prenda il via, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ deve fare alla svelta sul mercato e andare alla ricerca di nuovi rinforzi là davanti.

Già 11 i ko rimediati nel massimo campionato italiano da parte della squadra di Inzaghi che, non per niente, hanno messo a fortissimo rischio la panchina dello stesso tecnico piacentino in vista del prossimo anno. A sorprendere, inoltre, è la difficoltà che l’Inter ha riscontrato, in questi ultimi tempi, nel riuscire a trovare la via del gol. A differenza di quanto accaduto in Champions infatti, coi nerazzurri che tra l’andata e il ritorno col Benfica hanno messo a segno la bellezza di 5 reti, Lautaro e compagni hanno totalizzato 2 sole misere reti negli ultimi cinque confronti.

Pensiamo, ad esempio, alle gare giocatesi a cavallo tra marzo e aprile contro: Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza dove la ‘Beneamata’ ha trovato la via del gol, come già anticipato, in 2 sole circostanze (una di queste, peraltro, è giunta direttamente da penalty). Insomma, una volta giunti a questo punto, è ormai ovvio a tutti che l’Inter stia peccando di imprevedibilità negli ultimi metri, oltre che in fase realizzativa. Ai nerazzurri manca, infatti, un calciatore che sia in grado di saltare l’uomo e di creare la superiorità numerica.

Attenzione però. Non siamo, solamente, noi i soli ad essersi resi conto di questa cosa. D’altronde, anche una ‘vecchia volpe’ come Beppe Marotta se n’è accorta ed è per questo che, assieme al resto della dirigenza nerazzurra, potrebbe aver già individuato un potenziale rinforzo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, la Juve non vuole più saperne di Lindstrom: a pensarci sono i nerazzurri

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Ekstra Bladet’ nelle ultime ore, l’Inter si è particolarmente detta interessata a Jesper Lindstrom, trequartista danese di attuale proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Ad aver messo gli occhi di lui, non ci hanno pensato solo ed unicamente i nerazzurri, bensì anche Juventus e Brentford: club che, visto l’attuale valore economico del calciatore, hanno deciso di tirarsi entrambi fuori dalla corsa per l’ex Brondby. Ma non è finita qui. Pur avendo un contratto con data valida sino a giugno 2026 assieme ai tedeschi, il classe ’00 ha inoltre attirato la forte attenzione di Lipsia, Borussia Dortmund, Tottenham, Arsenal, Newcastle e Liverpool, oltre che di Napoli e Inter.

Proprio questi ultimi però, a maggior ragione, visto e considerato l’alto valore economico del calciatore da circa 35 milioni di euro – base di partenza posta dai biancorossi – e la folta concorrenza, si sono già posti molti punti interrogativi a riguardo. Strada del tutto in salita per loro.