Lo voleva l’Inter, ma va al Napoli: affare a un passo

Un neo Campione del Mondo è in procinto di poter approdare alla corte di De Laurentiis nella prossima estate. Bruciata la concorrenza di Inter e Juve

Così come accaduto fino a poco tempo fa in campionato, coi ‘partenopei’ che hanno oramai raggiunto una distanza insormontabile lassù in cima alla classifica, Inter, Napoli e Juventus provano ora a darsele di santa ragione anche sul mercato.

Entrambe le società infatti, nelle figure dei rispettivi dirigenti, hanno già incominciato a sondare il terreno per tutta una serie di osservati speciali. Senza alcun ombra di dubbio, il reparto che necessita di essere rinfoltito, in tutti e tre i casi, è proprio quello dell’attacco. A preoccupare in casa Inter è la situazione legata al futuro di Dzeko, Lukaku e Correa, con quest’ultimo che, a differenza degli altri due, dirà certamente addio.

Sul fronte Juve, invece, continua a tenere banco la questione Vlahovic: col serbo che, nel caso in cui non dovesse uscire da questo periodo di buio totale, dove non trova tra l’altro la via del gol in campionato dal match dello scorso 7 febbraio giocatosi contro la Salernitana, finirà per dire, con ogni probabilità, addio in estate. D’altra parte, anche il Napoli, così come le altre due società, è a caccia di nuova ed ulteriore imprevedibilità là davanti, visto e considerato il contratto di Zielinski in scadenza nel 2024.

A farla breve, insomma, ognuna delle tre compagini ha già posto sotto i propri riflettori Thiago Almada: centrocampista di attuale proprietà dell’Atlanta che si è consacrato neo Campione del Mondo in quel dello scorso dicembre assieme all’Argentina e che ha già attirato le lusinghe dei più importanti club europei.

Chi è Thiago Almada, il gioiello che ha già stregato mezza Europa: anche Inter, Juve e Napoli sulle sue tracce

Lo abbiamo già anticipato. Oltre ad essersi laureato neo Campione del Mondo assieme a ‘La Albiceleste’ poco più di quattro mesi fa, il nome di Thiago Almada è finito per rimbombare in tutti i continenti del Mondo anche a causa del suo straordinario rendimento offerto al fianco del suo attuale club: l’Atlanta.

E’ stato, infatti, nella MLS – campionato statunitense di primo livello – che il giovane fantasista classe ’01 è riuscito a mettersi in grande evidenza anche a causa dei suoi impressionanti numeri, oltre che per le sue giocate tecniche del tutto sopraffine. Un avvio del tutto scoppiettante il suo, proprio come testimoniato dalle 4 reti e i 5 assist messi a referto in appena 6 giornate di campionato. Non a caso, Thiago Almada si è così consacrato, al momento, come il miglior giocatore per rendimento del massimo torneo statunitense.

Trattasi di un fantasista ventunenne – che tra l’altro compirà 22 anni tra tre giorni esatti – che oltre ad aver totalizzato circa 10 minuti complessivi nell’arco di #Qatar2022 in occasione della gara giocatasi nel proprio raggruppamento iniziale contro la Polonia, è stato anche in grado di finire sulla bocca di diversi talent scout europei per via della sua grande classe. Thiago Almada ne fa del dribbling, della velocità e dell’imprevedibilità i suoi maggiori punti di forza. Non per niente stiamo parlando di un trequartista puro, nato nelle stesse e identiche zone di Carlos Tevez, niente meno che in Fuerte Apache, che possiede la giusta duttilità.

L’ex Velez Sarsfield, club da cui è stato rilevato per ben 14,5 milioni di euro, è anche in grado, non a caso, di agire in un centrocampo a tre. Oltre a poter ricoprire la posizione di trequartista nel 4-2-3-1, Almada può, all’occorrenza, posizionarsi da mezz’ala in un 4-3-3. E’ questa, ad essere sinceri, una delle maggiori caratteristiche che lo contraddistingue dal resto della massa. Ha influito anche questo, a onor del vero, nel far iniziare il Napoli a spingere forte sull’acceleratore: club che ha ora tutte le intenzioni di anticipare Juventus e Inter per il calciatore.

Calciomercato, il Napoli tenta l’accelerata per Thiago Almada: affare ad un passo dalla chiusura

Stando a quanto riferito direttamente da ‘Radio Kiss Kiss’, il Napoli è seriamente interessato all’acquisto di Thiago Almada, al che avrebbe già mosso i primi passi verso il giovane classe ’01.

La fonte che vi abbiamo appena accennato, infatti, riferisce che i ‘partenopei’ sono ad un passo dal chiudere la pratica per Thiago Almada. Già nei prossimi giorni, non a caso, o male che vada nelle prossime settimane, i ‘partenopei’ possono provare a finalizzare l’acquisto del trequartista stesso in questione.

Ad oggi, il suo prezzo ruota attorno ai 20 milioni di euro, ma la cosa non spaventa affatto la società presieduta attualmente da Aurelio De Laurentiis che è ora disposta ad anticipare Juventus, Inter e anche Manchester City. Proprio queste ultime due società, lo avevano già notato agli inizi della propria carriera senza affondare mai, però, il colpo.