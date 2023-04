DIRETTA Serie A, Empoli-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Empoli di Zanetti nella 31esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita all’Empoli nel lunch match domenicale valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta da Marinelli di Tivoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio contro il Benfica che è valso la qualificazione alla semifinale di Champions League contro il Milan, vogliono tornare ad esultare anche in campionato dove hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite. Con la restituzione momentanea dei punti alla Juventus, i meneghini sono scesi al sesto posto, a 5 lunghezza dalla Roma quarta. Dall’altro gli azzurri di Paolo Zanetti, sconfitti dalla Cremonese nell’ultima uscita, vanno a caccia di un risultato positivo per raggiungere quanto prima la salvezza aritmetica. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Dazn che su Sky Sport. All’andata i toscani si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Baldanzi. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Castellani in tempo reale.