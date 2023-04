Offerti all’Inter per il dopo Inzaghi: spuntano due grandi ex

In caso di addio di Inzaghi, per la panchina dell’Inter spuntano a sorpresa i nomi di due ex: un tecnico che ha già allenato i nerazzurri e un ex calciatore

Sono tanti gli allenatori che potrebbero venir proposti all’Inter nelle prossime settimane. Sapendo che Inzaghi, molto probabilmente, andrà via a giugno, vari procuratori si stanno facendo avanti con la dirigenza per cercare di piazzare i loro assistiti… E fra questi possibili nomi per il post Inzaghi si notano anche quelli di due ex.

Il primo è Rafa Benitez, che ha allenato l’Inter nel 2010, senza lasciare un gran ricordo di sé nel cuore degli interisti. L’altro è Patrick Vieira, in nerazzurro come calciatore dal 2006 al 2010. Entrambi sono a spasso. Rafa non allena dal 16 gennaio 2022, il giorno dopo la sconfitta esterna del suo Everton contro il Norwich City: aveva vinto una sola partita delle ultime tredici partite e la squadra era ferma al 16º posto, a sei punti dalla zona retrocessione.

Viera, invece, è stato esonerato dal Crystal Palace a marzo, dopo non aver vinto nessuna gara di campionato nel nuovo anno (con la squadra dodicesima con 27 punti dopo altrettante giornate e a soli tre punti dalla zona retrocessione).

Ovviamente l’Inter non dovrebbe essere interessata a nessuno dei due. Benitez è stato un vincente, ma non a Milano. Inoltre non ha mai avuto troppo feeling con il mondo interista, e da qualche anno sembra comunque un allenatore poco incisivo: scegliere uno come lui significherebbe sposare un’idea di calcio in decadenza. Viera non ha mai dato prova di essere un tecnico importante.

Simone Inzaghi continua a giocarsi la permanenza. Centrando almeno due obiettivi (qualificazione in Champions più una finale, o di Champions o di Coppa Italia), potrebbe anche riscattare la brutta stagione in Serie A ed essere riconfermato. Ma pare che non ci sia intenzione né da una parte né dall’altra di andare avanti. L’Inter guarda davvero a un ex per il post-Inzaghi, ma non è Benitez e neppure Viera. Thiago Motta è l’unica vecchia conoscenza interista davvero seguita dalla dirigenza.

La storia è sempre la stessa, nonostante il passaggio in semifinale in Champions e il ritorno alla vittoria in Serie A: solo un miracoloso finale di stagione potrebbe salvare l’allenatore nerazzurro. Inzaghi si sente criticato e poco protetto. E ogni giorno che passa crescono le quotazioni dell’attuale tecnico del Bologna.

Di Vaio, ds dei rossoblu, ha già fatto capire di voler trattenere Motta a Bologna. E anche Salvatori, ex ds della squadra, crede che Thiago Motta possa rimanere dov’è.

Motta fra Bologna e Milano: ancora indecisione da parte dell’oriundo

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo del Bologna, ha elogiato il tecnico rossoblu parlando di una grande stagione. Effettivamente l’ex Inter e PSG sta facendo un ottimo lavoro. “Verso Joey Saputo e l’attuale proprietà Motta dovrebbe avere un debito di riconoscenza, ma su questo mi sembra una persona seria. A volte i soldi non sono tutto. Secondo me rimane a Bologna”, ha detto l’ex ds.

Intanto molti giornalisti, dopo mesi di attacchi continui, stanno provando a rivalutare Inzaghi e il suo lavoro all’Inter. In caso di approdo in finale di Champions, l’ex Lazio entrerebbe di diritto nella storia interista.

Sulla questione Inzaghi si è fatto sentire anche Marchisio. Per l’ex Juventus, il tecnico piacentino non merita il trattamento che sta ricevendo: “Inzaghi ha portato l’Inter in due semifinali, non si può non avere fiducia in lui. Ha fatto il massimo su tre competizioni senza Lukaku e Brozovic per molti mesi, e ha già vinto una Supercoppa“.