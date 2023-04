Niente Psg e accordo con la Juve: ‘bomba’ su Skriniar

Scenario clamoroso quello dello slovacco. Nel caso in cui il Psg dovesse fare un passo indietro per Skriniar, ad approfittarne potrebbe essere la Juve. Ecco come

E’ ormai noto a tutti quanti ciò che è accaduto negli scorsi mesi. In seguito all’offerta per il rinnovo riposta nei confronti dello slovacco da parte dell’intera dirigenza nerazzurra, Milan Skriniar ha, da quel momento in poi, deciso di prendere tempo dando poi massima priorità al Psg.

E’ stato proprio così, infatti, che negli scorci finali dello scorso gennaio tutti quanti sono venuti a conoscenza della grande, e totalmente inaspettata, mossa compiuta da parte dell’ex Sampdoria, il quale ha deciso di siglare un pre-contratto assieme ai parigini con data di validità da fine giugno in poi. Così facendo, dunque, Skriniar sarebbe diventato – al che dovrebbe diventare, salvo clamorosi ribaltoni – a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Psg da luglio in poi, per giunta a titolo gratuito, a causa della scadenza presente nel suo attuale contratto assieme ai nerazzurri. A distanza di qualche mese di tempo, però, qualcosina è poi cambiata.

Lo slovacco ha, infatti, rimediato un brutto infortunio nella gara contro il Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Pur uscendo all’81’ di gioco, Skriniar ha poi dovuto restare out anche in occasione delle gare giocatesi successivamente contro Bologna, Lecce e Spezia per poi rientrare, temporaneamente, negli ultimi 10 minuti nel match di ritorno contro la squadra di Conceicao, subendo inoltre una ricaduta. Come non detto, il classe ’95 non ha poi potuto fare nient’altro che restare ai box costringendo, di fatto, l’Inter a dover fare a meno di lui in netto anticipo.

Ad essere sinceri, questa lombalgia, evolutasi poi in un grave problema alla schiena, ha successivamente portato l’attuale numero 37 nerazzurro a ricorrere ad un intervento chirurgico. Da quel momento in poi, infatti, è sorta fuori la possibilità che il Psg possa, nei mesi successivi, anche arrivare a tirarsi indietro a causa dei guai muscolari che si sono imbattuti su Skriniar negli ultimi tempi. Ecco svelata ora la chance di poterlo vedere eventualmente da tutt’altra parte. Magari anche in Italia. O ancor peggio, alla Juve, nello specifico.

Calciomercato Inter, salta l’approdo di Skriniar al Psg? Nel frattempo la Juve resta lì in agguato

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘ nelle ultime ore, Milan Skriniar, in caso di mancato approdo al Psg, potrebbe anche finire per recarsi alla Juve.

Il rapporto tra lui e la tifoseria nerazzurra è giunto oramai ai minimi termini ed è per questo che, qualora il Psg dovesse fare dietrofront nei confronti dello slovacco, a poter immedesimarsi nella corsa all’attuale numero 37 dell’Inter potrebbe essere proprio la Juventus. Negli scorsi giorni, infatti, è trapelata una notizia totalmente inaspettata dalla Francia.

Visti e considerati gli ultimi infortuni patiti da Milan Skriniar, i parigini hanno, da quel momento in poi, incominciato ad interrogarsi sul tutto. Vale la pena ingaggiare un calciatore che in quest’ultimo anno è rimasto più in infermeria che sul terreno di gioco? Questo si son detti i dirigenti francesi. E’ vero, non c’è neanche da nasconderlo. Ancor prima di prendere una qualsiasi e definitiva decisione, però, gli sceicchi del Qatar faranno sostenere al diretto interessato, tra circa un mese, tutte le visite mediche del caso approfondendo, dunque, nel miglior modo possibile la sua situazione dal punto di vista fisico.

In caso di mancate rassicurazioni, poi, sarebbe proprio a quel punto che i parigini stessi potrebbero finire per mollare il calciatore. Di conseguenza, ci riferisce il portale di cui vi abbiamo parlato fino ad un attimo fa, a poter fiondarsi sul classe ’95 potrebbe, anche, essere proprio la Juve (ancora alle prese con la questione Bonucci, il cui contratto lo vede in scadenza nel 2024, complice inoltre un’età fortemente in fase avanzata). Trattasi comunque, ad oggi, di una pura ipotesi di fantamercato.