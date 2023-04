Coppa Italia, designato l’arbitro di Inter-Juve

Scelto il giudice di gara che condurrà il secondo confronto tra i nerazzurri e la ‘Vecchia Signora, valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa

E’ ufficialmente partito il countdown a Inter-Juventus, sfida che ha fatto parlare moltissimo di sé nella semifinale d’andata, ma anche nei giorni successivi del match a causa della vicenda Lukaku, allontanato dal campo nei minuti finali per via dell’episodio a cui ha contribuito anche il bianconero Juan Cuadrado.

Il belga era, infatti, stato espulso a causa dell’esultanza giudicata alquanto polemica e provocatoria rivolta nei confronti della curva bianconera. Il giudice di gara dell’andata, niente meno che Davide Massa, ha optato per l’idea di rifilargli il secondo giallo e, di conseguenza, al belga non sarebbe stato possibile prendere parte al match ritorno, in programma per l’appunto mercoledì 26 aprile alle ore 21 in quel dello stadio ‘Meazza’. A distanza di un po’ di ore però, dove la Corte d’Appello della FIGC aveva deciso di rifiutare la proposta di reclamo presentata da parte dell’Inter, c’è stato poi però un ripensamento.

La FIGC, infatti, nella persona del presidente Gabriele Gravina, ha poi deciso di accogliere la domanda posta sul tavolo da parte dei nerazzurri revocando la squalifica che era stata inflitta inizialmente nei confronti del belga. Così facendo, insomma, a Lukaku verrà concesso di prendere parte al ritorno che si terrà tra poco più di due giorni in quel di Milano, sfida per la quale è già stata resa nota la designazione arbitrale.

Semifinale ritorno Coppa Italia, Inter-Juventus affidata a Doveri: scelto lui come direttore di gara

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Juventus-Inter di mercoledì 26 aprile, sfida che prenderà il via alle ore 21 in quel del ‘Meazza’.

Il giudice di gara della sezione di Roma ha già incontrato in un’occasione i nerazzurri sul proprio cammino nel corso di quest’annata, proprio durante Juventus-Inter, sfida d’andata disputatasi in campionato nello scorso 6 novembre e terminata poi 2-0 in favore dei bianconeri. Ora, a distanza di qualche mese di tempo, assieme a lui ci saranno in questo match Meli e Alassio come assistenti, IV uomo designato Mariani, mentre al VAR ci sarà la coppia Di Paolo-Di Martino.