Colpo di scena: arriva Pochettino

L’Inter affronterà l’Empoli con il vigore nello spirito di chi ha vissuto un momento di gloria incredibile nell’ultima uscita ufficiale in Champions League. Lo scopo è dunque quello di vincere tutto ciò che offre l’ultimo rush di questo campionato di Serie A, visto che l’attuale posizione in classifica viene ulteriormente penalizzata dalla presenza della Juventus in ripresa dei suoi quindici punti di penalizzazione maturati in seguito alle accuse nel caso plusvalenze.

Intanto la situazione relativa alla permanenza di Simone Inzaghi resta dubbiosa. Da un lato la dirigenza nerazzurra capeggiata da Giuseppe Marotta, la stessa che ha voluto dare fiducia al tecnico piacentino anche laddove i risultati non erano all’altezza del compito assegnato, starebbe iniziando a valutare le ipotesi sostitutive per il prossimo anno; dall’altro la stessa presidenza di Steven Zhang si augura che ci possa essere un ultimo margine di valutazione prima di prendere la decisione dell’esonero. In sua vece, dunque, Inzaghi potrebbe veder arrivare alcuni nomi di prestigio che stanno facendo furore con le rispettive squadre. Il primo è Thiago Motta, fresco di un percorso brillante sulla panchina del Bologna; il secondo è Roberto De Zerbi, valutato anche dalle big di Premier per fargli lasciare anticipatamente il Brighton. Ma oltre al sogno de ritorno di Antonio Conte, l’Inter stima anche Mauricio Pochettino.

Calciomercato, Pochettino nome caldissimo tra Inter e Chelsea

L’ex tecnico del Tottenham e del Paris Saint-Germain è fermo ai box per stabilire cosa ne sarà del suo futuro e adesso il tempo sembra giunto. Non soltanto per l’Inter in attesa, ma soprattutto per la chance del Chelsea.

Il club londinese ha da poco esonerato Graham Potter per aver fallito numerose occasioni di vittoria in Premier League, facendo scivolare il gruppo fuori dalla fascia di qualificazione per le coppe europee. Al suo posto, in qualità di soluzione temporanea, Todd Boelhy ha dunque assegnato Franck Lampard alla panchina dei ‘Blues’ fino a nuova decisione. E a seguito del rifiuto di Julian Nagelsmann col quale ci sarebbero stati contatti ferrati ma infruttuosi, Pochettino appare proprio la scelta ideale. Anche con lui si entra dunque nel vivo della trattativa ed è probabile che le due parti convolino a nozze già nelle prossime ore qualora trovassero l’accordo definitivo. Per l’Inter non c’è nulla da fare se non restare a guardare un cambio di panchina importantissimo nello scacchiere europeo.