L’Inter rincorre la Champions: sette giornate di fuoco alla fine

Il club nerazzurro ambisce al miglior piazzamento possibile in campionato, sono sei le squadre racchiuse in un fazzoletto di punti

L’ultimo risultato utile maturato sul terreno di gioco del Gewiss Stadium da parte dell’Atalanta di Gasperini ai danni della Roma di Mourinho rende la classifica del campionato di Serie A ancor più di difficile interpretazione. Specie se fino alla fine della stagione regolare mancano soltanto sette partite in cui può ancora succedere di tutto.

Il Napoli resta l’unica squadra tra le teste di serie a dormire sonni tranquilli. La vittoria sulla Juventus ha allungato ulteriormente il vantaggio sulla diretta inseguitrice Lazio, lasciando intendere che manca soltanto l’ultimo passo matematico verso la vittoria del terzo Scudetto della loro storia. Intanto le due milanesi, reduci da risultati non propriamente soddisfacenti, hanno la testa anche sulla prima delle due semifinali di Champions League. Il loro percorso, dunque, è nettamente più contorto rispetto a quello delle rivali che non figurano in nessuna delle competizioni internazionali (eccetto Juve e Roma, ndr).

Entrando più nello specifico, l’Inter di Simone Inzaghi ha fatto una buona impressione nella vittoria contro l’Empoli grazie al ritrovato lavoro della Lu-La. La speranza è che lo stesso approccio mentale possa essere impiegato anche nelle prossime gare. A partire da quella durissima di domenica prossima contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. 61 punti contro 54, per accorciare il distacco anche a seguito dell’altro scontro diretto tra Roma e Milan di sabato.

Calendario sfavorevole per l’Inter: tanti scontri diretti

Il 3 maggio l’Inter dovrà poi affrontare il Verona fuori casa, mentre tre giorni dopo ci sarà il delicatissimo incontro con i giallorossi capitolini. Il 14 maggio i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo, prima di aspettare di raggiungere il Napoli al Maradona il 21 maggio e ospitare l’Atalanta il 28.

Una difficoltà dietro l’altra. Infine, il calendario si chiuderà con l’incontro spartiacque del 4 giugno contro il Torino. È dunque probabile che gli altri tre posti a disposizione per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League verranno giocati fino all’ultima giornata, come non accadeva da tantissimi anni. Questa stagione è la stagione dell’imprevedibilità. Al contempo, i nerazzurri dovranno affrontare anche la Juventus nel match di ritorno di Coppa Italia domani sera; con la possibilità concreta di un approdo in finale ancora tutta da definire.