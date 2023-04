Verso Inter-Juve: tra dubbi e certezze, le scelte di Inzaghi

Il tecnico piacentino deve ancora schiarire le idee su centrocampo e attacco. Due le incertezze di giornata, mentre restano tre le possibili novità rispetto alla gara d’andata coi bianconeri

A distanza di tre giorni dal match disputatosi in campionato nella scorsa domenica contro l’Empoli, l’Inter scalda nuovamente i motori e mette ora nel mirino la sfida contro la Juventus, in programma domani sera alle ore 21 in quel dello stadio ‘Meazza’.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i bianconeri, Simone Inzaghi può tornare a fare comunque affidamento su Romelu Lukaku: il quale, pur essendo stato espulso all’andata per doppia ammonizione, potrà ugualmente prendere parte a questa sfida per via della decisione intrapresa da parte della Corte d’Appello della FIGC, quest’ultima rea di aver accettato il ricorso presentato direttamente da parte dell’Inter.

Nonostante questo, però, uno dei dubbi di giornata che continua ad affliggere il tecnico piacentino è proprio il belga. Momentaneamente, infatti, non si sa ancora con assoluta certezza chi sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez nella giornata di domani anche se, in questo momento, chi dovrebbe far coppia col ‘Toro’ è proprio Edin Dzeko. Ecco svelate ora tutte le possibili novità.

Inzaghi pensa all’esclusione di Brozovic dal 1′: pronto Calhanoglu lì in mediana, Dzeko è in vantaggio su Lukaku

Pur di non correre rischi lì a centrocampo, con Brozovic diffidato, Simone Inzaghi sta optando per l’inserimento di Calhanoglu dal 1′ in cabina di regia. Attenzione però. Non è questa la sola ed unica novità di giornata.

Il tecnico piacentino, infatti, dovrebbe cambiare all’incirca quattro elementi rispetto al match d’andata giocatosi poco più di venti giorni fa in Coppa Italia contro la Juve. Data anche la squalifica di Handanovic, a figurare tra i pali sarà nuovamente Onana con il terzetto difensivo Bastoni, Acerbi e Darmian, quest’ultimo preferito a D’Ambrosio, che dovrebbe schierarsi dinanzi al camerunense.

A centrocampo invece, come già preannunciato del resto, Calhanoglu insidia fortemente Brozovic per una maglia da titolare visto e considerato il rischio diffida per il croato. Al fianco dell’ex Milan, ci saranno con ogni probabilità Barella e Mkhitaryan dal 1′ con Inzaghi che non pare aver dubbi nello schierare Dimarco e Dumfries sulle fasce sin dalle prime battute iniziali. L’altro dubbio di giornata, infine, riguarda l’attacco con Lautaro Martinez che è l’unico certo del posto.

Ad essere sinceri, non è bastata la sola seduta d’allenamento di ieri per far sì che il tecnico piacentino schiarisse le proprie idee in merito al proprio undici titolare. Nonostante questo, però, la rifinitura di oggi ha sicuramente consentito all’ex Lazio di trarre buona parte delle proprie considerazioni con Dzeko che resta quindi, momentaneamente, in leggero vantaggio su Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.