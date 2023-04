Giro d’affari da 85 milioni di euro: De Laurentiis ‘brucia’ l’Inter

Il Napoli è pronto ad anticipare i nerazzurri, questi ultimi ancora a caccia dell’erede di Skriniar. Occhio perché il successore di Kim può giungere direttamente dalla Bundes

E nel mentre il Napoli continua la propria rincorsa allo scudetto, mai stato più vicino di così in questa stagione, gli stessi ‘partenopei’ guardano ora avanti e progettano già la loro prossima campagna acquisti.

A onor del vero, infatti, dopo aver totalizzato la bellezza di 78 punti in appena 31 giornate, dove sono giunte nel mentre 25 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, la squadra di Luciano Spalletti può, ora, arrivare ad alzare il Tricolore al cielo già nel prossimo turno di campionato. In caso di vittoria da parte del Napoli e di conseguente sconfitta della loro inseguitrice più vicina, quale la Lazio – colei che sarà di scena al ‘Meazza’ proprio contro l’Inter nella prossima domenica alle ore 12:30 – i ‘partenopei’ potranno proclamarsi come i nuovi Campioni d’Italia già nella giornata successiva al derby campano andato in scena un solo giorno prima contro la Salernitana.

Un momento che tutti i napoletani stanno aspettando da chissà quanto tempo. L’ultima volta, guarda caso, che tutto ciò è accaduto si riconduce perfettamente all’epoca in cui c’era ancora Maradona al fianco del Napoli ed era, precisamente, la stagione 1989-1990. Ad ogni modo, però, questo è un trionfo che è ad un passo dal diventare realtà e che è stato possibile non soltanto grazie al grandissimo lavoro compiuto da Luciano Spalletti e i suoi, ma anche dagli innumerevoli investimenti compiuti da parte del Ds Giuntoli e del resto della dirigenza azzurra. Pensiamo, ad esempio, a: Kvarastkhelia, Ndombele, Simeone, Kim e Raspadori – quest’ultimo decisivo nel successo rimediato domenica scorsa contro la Juve – giusto per citarne qualcuno.

E’ anche vero, per il resto, che con l’annata appena disputata, in tanti possono anche arrivare a dare il proprio addio alla stragrande cittadina di Napoli dopo una sola stagione. Uno di questi è proprio il centrale difensivo coreano, profilo che De Laurentiis e compagnia potrebbero arrivare a rimpiazzare così: ingaggiando direttamente un nome che l’Inter teneva, da un bel po’ di tempo, sott’occhio come potenziale sostituto di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, nuove conferme sull’interesse dei nerazzurri per Doekhi: il Napoli lo osserva come dopo Kim

Nelle ultime ore sono giunte nuove conferme sull’interesse dell’Inter nei confronti di Danilho Doekhi, difensore centrale di attuale proprietà dell’Union Berlino che garba moltissimo ai nerazzurri così come al Napoli.

Al suo primo anno di Bundesliga, dopo essersi accasato ai tedeschi meno di dodici mesi fa, l’ex Vitesse ha già totalizzato 31 presenze stagionali, alle quali si sommano, inoltre, 5 reti e 2 assist messi a segno pur essendo un centrale di difesa. Le sue prestazioni hanno, non a caso, attirato non soltanto la forte attenzione da parte dell’Inter ma anche quella del Napoli, proprio come vi preannunciavamo fino ad un attimo fa.

I ‘partenopei’ lo tengono, infatti, sott’osservazione come potenziale dopo Kim. Ad essere sinceri, tanti club europei, inclusi Manchester United e Psg, potrebbero tentare in estate un’avanzata offensiva nei confronti dell’ex Fenerbahce. Nonostante il coreano benefici, ad oggi, di una clausola da 50 milioni di euro – valida, però, solo per le prime due settimane di luglio – il patron De Laurentiis si è mostrato dell’idea di voler puntare ad incassare di più.

Si parla, guarda caso, almeno di una sessantina di milioni e, visto e considerato il fatto che per ingaggiare Doekhi occorrerebbero ‘solamente’ 20-25 milioni in cash, i ‘partenopei’ arriverebbero così ad ottenere un profitto di 35 milioni di euro, come minimo, prendendo in anticipo anche l’Inter: società che ha anche lei, tutt’ora, mantiene le proprie antenne puntate dritte sul calciatore di attuale proprietà dell’Union Berlino.